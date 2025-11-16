"У противника есть испуг": Насонов объяснил, как ликвидация химзаводов приведёт к коллапсу ВСУ - 16.11.2025 Украина.ру
"У противника есть испуг": Насонов объяснил, как ликвидация химзаводов приведёт к коллапсу ВСУ
"У противника есть испуг": Насонов объяснил, как ликвидация химзаводов приведёт к коллапсу ВСУ - 16.11.2025 Украина.ру
"У противника есть испуг": Насонов объяснил, как ликвидация химзаводов приведёт к коллапсу ВСУ
Павлоград (Днепропетровская область) находится в 80 километрах от ЛБС и бить по предприятиям даже "Геранью-3" достаточно дорого. Также нужно наносить удары по заводам в Шостке (Сумская область). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-11-16T05:10
2025-11-16T05:10
Ранее украинские СМИ забили тревогу, что киевский режим из-за участившихся ударов ВС РФ может лишиться знаменитого Павлоградского химического завода - единственного предприятия по производству твердого ракетного топлива.По словам эксперта, Павлоград находится в 80 километрах от ЛБС и бить по нему даже "Геранью-3" достаточно дорого. "Все-таки она на реактивном двигателе с высокой скоростью, и лететь ей особо некуда. Да и боевая часть у нее всего 50-100 килограммов", — отметил Насонов. Поэтому , по словам аналитика, было бы рациональнее работать по предприятию корректируемыми авиабомбами весом в тонну и больше, потому что "эффект будет гораздо серьезнее".Также по мнению эксперта, нужно наносить удары по заводам в Шостке (Сумская область), которые были построены еще в советское время."Причем уничтожить их будет не столь сложно. Она не находится под бронированными укрытиями. Ее же строили в мирное время вокруг гражданской инфраструктуры. Поэтому Украина так не уверена в завтрашнем дне", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
"У противника есть испуг": Насонов объяснил, как ликвидация химзаводов приведёт к коллапсу ВСУ

05:10 16.11.2025
 
В Полтавской области не могут погасить пожар на нефтегазовом объекте, возникший после прилета
В Полтавской области не могут погасить пожар на нефтегазовом объекте, возникший после прилета - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Павлоград (Днепропетровская область) находится в 80 километрах от ЛБС и бить по предприятиям даже "Геранью-3" достаточно дорого. Также нужно наносить удары по заводам в Шостке (Сумская область). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее украинские СМИ забили тревогу, что киевский режим из-за участившихся ударов ВС РФ может лишиться знаменитого Павлоградского химического завода - единственного предприятия по производству твердого ракетного топлива.
По словам эксперта, Павлоград находится в 80 километрах от ЛБС и бить по нему даже "Геранью-3" достаточно дорого. "Все-таки она на реактивном двигателе с высокой скоростью, и лететь ей особо некуда. Да и боевая часть у нее всего 50-100 килограммов", — отметил Насонов.
Поэтому , по словам аналитика, было бы рациональнее работать по предприятию корректируемыми авиабомбами весом в тонну и больше, потому что "эффект будет гораздо серьезнее".
"Испуг у противника есть. Потребности фронта у него огромные. А, учитывая, что США по техническим причинам на некоторое время приостановили поставку вооружений, дела у киевского режима сейчас совсем не радужные", — констатировал Насонов.
Также по мнению эксперта, нужно наносить удары по заводам в Шостке (Сумская область), которые были построены еще в советское время.
"Причем уничтожить их будет не столь сложно. Она не находится под бронированными укрытиями. Ее же строили в мирное время вокруг гражданской инфраструктуры. Поэтому Украина так не уверена в завтрашнем дне", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
12 ноября, 16:56
Битва за Купянск: оборона ВСУ распалась, город полностью блокирован
