"У противника есть испуг": Насонов объяснил, как ликвидация химзаводов приведёт к коллапсу ВСУ

"У противника есть испуг": Насонов объяснил, как ликвидация химзаводов приведёт к коллапсу ВСУ

Павлоград (Днепропетровская область) находится в 80 километрах от ЛБС и бить по предприятиям даже "Геранью-3" достаточно дорого. Также нужно наносить удары по заводам в Шостке (Сумская область). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

Ранее украинские СМИ забили тревогу, что киевский режим из-за участившихся ударов ВС РФ может лишиться знаменитого Павлоградского химического завода - единственного предприятия по производству твердого ракетного топлива.По словам эксперта, Павлоград находится в 80 километрах от ЛБС и бить по нему даже "Геранью-3" достаточно дорого. "Все-таки она на реактивном двигателе с высокой скоростью, и лететь ей особо некуда. Да и боевая часть у нее всего 50-100 килограммов", — отметил Насонов. Поэтому , по словам аналитика, было бы рациональнее работать по предприятию корректируемыми авиабомбами весом в тонну и больше, потому что "эффект будет гораздо серьезнее".Также по мнению эксперта, нужно наносить удары по заводам в Шостке (Сумская область), которые были построены еще в советское время."Причем уничтожить их будет не столь сложно. Она не находится под бронированными укрытиями. Ее же строили в мирное время вокруг гражданской инфраструктуры. Поэтому Украина так не уверена в завтрашнем дне", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.

