Почему Украина не может существовать без коррупции? Ищенко о киевских элитах и привычке воровать
Расследование о коррупции в "Энергоатоме" потрясло Украину, пишут западные газеты. В хищении и выводе более 100 миллионов долларов обвинили восьмерых человек, в Украина.ру, 16.11.2025
Расследование о коррупции в "Энергоатоме" потрясло Украину, пишут западные газеты. В хищении и выводе более 100 миллионов долларов обвинили восьмерых человек, в том числе друзей Владимира Зеленского и высокопоставленных представителей властей. Кошелёк Зеленского Тимур Миндич — организатор схем — сбежал в Израиль. Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему коррупция – несущая конструкция Украины и ответил на вопрос, в чём заключается главная дилемма элиты в несостоявшемся государстве. * В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Почему Украина не может существовать без коррупции? Ищенко о киевских элитах и привычке воровать

10:00 16.11.2025
 
Расследование о коррупции в "Энергоатоме" потрясло Украину, пишут западные газеты. В хищении и выводе более 100 миллионов долларов обвинили восьмерых человек, в том числе друзей Владимира Зеленского и высокопоставленных представителей властей. Кошелёк Зеленского Тимур Миндич — организатор схем — сбежал в Израиль.
Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему коррупция – несущая конструкция Украины и ответил на вопрос, в чём заключается главная дилемма элиты в несостоявшемся государстве.
* В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Коломойский* встал на защиту Миндича: "Хороший парень" или удобный "стрелочник"?Игорь Коломойский неожиданно проявил солидарность с "кошельком Зеленского" Тимуром Миндичем, которого правоохранители подозревают в создании коррупционной схемы в энергетике. Об этом 14 ноября написал Телеграм-канал Украина.ру
