Почему Украина не может существовать без коррупции? Ищенко о киевских элитах и привычке воровать

Расследование о коррупции в "Энергоатоме" потрясло Украину, пишут западные газеты. В хищении и выводе более 100 миллионов долларов обвинили восьмерых человек, в Украина.ру, 16.11.2025

Расследование о коррупции в "Энергоатоме" потрясло Украину, пишут западные газеты. В хищении и выводе более 100 миллионов долларов обвинили восьмерых человек, в том числе друзей Владимира Зеленского и высокопоставленных представителей властей. Кошелёк Зеленского Тимур Миндич — организатор схем — сбежал в Израиль. Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему коррупция – несущая конструкция Украины и ответил на вопрос, в чём заключается главная дилемма элиты в несостоявшемся государстве. * В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

