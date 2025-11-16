https://ukraina.ru/20251116/pochemu-ukraina-ne-mozhet-suschestvovat-bez-korruptsii-ischenko-o-kievskikh-elitakh-i-privychke-vorovat-1071661844.html
Почему Украина не может существовать без коррупции? Ищенко о киевских элитах и привычке воровать
Почему Украина не может существовать без коррупции? Ищенко о киевских элитах и привычке воровать
Расследование о коррупции в "Энергоатоме" потрясло Украину, пишут западные газеты. В хищении и выводе более 100 миллионов долларов обвинили восьмерых человек, в Украина.ру, 16.11.2025
Расследование о коррупции в "Энергоатоме" потрясло Украину, пишут западные газеты. В хищении и выводе более 100 миллионов долларов обвинили восьмерых человек, в том числе друзей Владимира Зеленского и высокопоставленных представителей властей. Кошелёк Зеленского Тимур Миндич — организатор схем — сбежал в Израиль. Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему коррупция – несущая конструкция Украины и ответил на вопрос, в чём заключается главная дилемма элиты в несостоявшемся государстве. * В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
