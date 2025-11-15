https://ukraina.ru/20251115/tseli-opredeleny-nasonov-rasskazal-o-perekhode-k-finalnoy-stadii-unichtozheniya-voenproma-ukrainy-1071506097.html

"Цели определены": Насонов рассказал о переходе к финальной стадии уничтожения военпрома Украины

Сообщения киевского режима о проблемах в энергетике – это попытка ввести Россию в заблуждение. Украина заранее подготовилась к ударам, построив скрытные резервные линии электропередачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059645097_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_782b2a7d5c2edd43c307f8be0df1424a.jpg

Ранее украинские СМИ устроили истерику по поводу того, что якобы из-за серьезных повреждений Трипольской и Змиевской ТЭС практически во всем Киеве и Харькове погаснет свет."Киевский режим самостоятельно построил скрытые энергетические линии, о которых мы пока не знаем. Поэтому когда они с экранов говорят, как у них все плохо, это нужно, чтобы мы потеряли бдительность", — пояснил эксперт.Он заявил, что Россия "не ведется" на эти заявления: "Мы ищем новые цели, чтобы устроить им тотальный блэкаут". Насонов также сообщил о новом векторе работы: "Мы активнее стали бить по объектам украинских железных дорог, потому что доставку оборудования для ремонта энергетических объектов можно осуществить только на поездах"."Средства поражения есть. Цели определены. Выбрано удобное для нас время удара. И мы сейчас переходим если не к крайней, то к одной из последних стадий уничтожения военной промышленности врага", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.

