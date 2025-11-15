Изрешетит любую броню: военный эксперт про возможности многоцелевой платформы "Козерог-1" - 15.11.2025 Украина.ру
Изрешетит любую броню: военный эксперт про возможности многоцелевой платформы "Козерог-1"
Изрешетит любую броню: военный эксперт про возможности многоцелевой платформы "Козерог-1" - 15.11.2025 Украина.ру
Изрешетит любую броню: военный эксперт про возможности многоцелевой платформы "Козерог-1"
Многоцелевая артиллерийская платформа "Козерог-1" стала эффективным инструментом для штурмовых подразделений благодаря мобильности и простоте применения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-11-15T04:00
2025-11-15T04:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537594_0:0:970:547_1920x0_80_0_0_b935f24024f8ab83acd0742b375c6cd5.jpg
Ранее сообщалось, что в войска стали поступать многоцелевые артиллерийские платформы (МАП) "Козерог-1". По словам Насонова, платформа может быть оснащена боеприпасами от "Торнадо-С", а также 23 и 30-мм на автоматическую авиационную пушку. При этом системой можно управлять дистанционно.Насонов отметил, что у МАП "Козерог-1" есть еще одна особенность — в основном ее применяют штурмовые подразделения. "Чтобы его правильно использовать, нужны универсальные солдаты, которые умеют не только вести огонь из стрелкового оружия, но и из крупных калибров", — пояснил эксперт, добавив, что такие бойцы в российских войсках есть.Он сообщил, что эти специалисты стали чаще входить в штурмовые группы, создаваемые на время конкретного боестолкновения. "Эту конструкцию два человека несут. Им нужно всего 3-5 минут, чтобы поменять положение из походного в боевое. Это практически мгновенно", — привел данные Насонов.В заключение эксперт резюмировал: "Таким образом, "Козерог" — это очень хорошее универсальное решение. Причем недорогое и несложное в производстве". По его словам, отзывы с фронта положительные, а эффект от применения системы оказался неожиданным и ошеломляющим.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
Изрешетит любую броню: военный эксперт про возможности многоцелевой платформы "Козерог-1"

04:00 15.11.2025
 
© Фото : brt-russia.ru
- РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : brt-russia.ru
Многоцелевая артиллерийская платформа "Козерог-1" стала эффективным инструментом для штурмовых подразделений благодаря мобильности и простоте применения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее сообщалось, что в войска стали поступать многоцелевые артиллерийские платформы (МАП) "Козерог-1". По словам Насонова, платформа может быть оснащена боеприпасами от "Торнадо-С", а также 23 и 30-мм на автоматическую авиационную пушку. При этом системой можно управлять дистанционно.
"Более того, "Козерог" легко становится на тачанки. Его можно разместить на крыше крытого автомобиля или на пикап. Он сходу сможет вести огонь 30-мм автоматической пушкой, которая изрешетит любую броню", — добавил эксперт.
Насонов отметил, что у МАП "Козерог-1" есть еще одна особенность — в основном ее применяют штурмовые подразделения. "Чтобы его правильно использовать, нужны универсальные солдаты, которые умеют не только вести огонь из стрелкового оружия, но и из крупных калибров", — пояснил эксперт, добавив, что такие бойцы в российских войсках есть.
Он сообщил, что эти специалисты стали чаще входить в штурмовые группы, создаваемые на время конкретного боестолкновения. "Эту конструкцию два человека несут. Им нужно всего 3-5 минут, чтобы поменять положение из походного в боевое. Это практически мгновенно", — привел данные Насонов.
В заключение эксперт резюмировал: "Таким образом, "Козерог" — это очень хорошее универсальное решение. Причем недорогое и несложное в производстве". По его словам, отзывы с фронта положительные, а эффект от применения системы оказался неожиданным и ошеломляющим.
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
12 ноября, 04:45
"Стирает с лица земли целый квартал": Алехин рассказал про работу легендарных "Пионов" в зоне СВОВ боях на Харьковском направлении отличились экипажи и расчеты самоходной установки "Пион" (2С7), которая считается одной из мощных полевых артсистем в зоне спецоперации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Лента новостейМолния