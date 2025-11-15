https://ukraina.ru/20251115/izreshetit-lyubuyu-bronyu-voennyy-ekspert-pro-vozmozhnosti-mnogotselevoy-platformy-kozerog-1-1071513440.html

Изрешетит любую броню: военный эксперт про возможности многоцелевой платформы "Козерог-1"

Многоцелевая артиллерийская платформа "Козерог-1" стала эффективным инструментом для штурмовых подразделений благодаря мобильности и простоте применения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

Ранее сообщалось, что в войска стали поступать многоцелевые артиллерийские платформы (МАП) "Козерог-1". По словам Насонова, платформа может быть оснащена боеприпасами от "Торнадо-С", а также 23 и 30-мм на автоматическую авиационную пушку. При этом системой можно управлять дистанционно.Насонов отметил, что у МАП "Козерог-1" есть еще одна особенность — в основном ее применяют штурмовые подразделения. "Чтобы его правильно использовать, нужны универсальные солдаты, которые умеют не только вести огонь из стрелкового оружия, но и из крупных калибров", — пояснил эксперт, добавив, что такие бойцы в российских войсках есть.Он сообщил, что эти специалисты стали чаще входить в штурмовые группы, создаваемые на время конкретного боестолкновения. "Эту конструкцию два человека несут. Им нужно всего 3-5 минут, чтобы поменять положение из походного в боевое. Это практически мгновенно", — привел данные Насонов.В заключение эксперт резюмировал: "Таким образом, "Козерог" — это очень хорошее универсальное решение. Причем недорогое и несложное в производстве". По его словам, отзывы с фронта положительные, а эффект от применения системы оказался неожиданным и ошеломляющим.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.

