Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 14 ноября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 14.11.2025
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 14 ноября

10:36 14.11.2025
 
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, российские войска продолжают продвигаться в ДНР, а также в Харьковской и Днепропетровской областях.
Украинский военный журналист встревожен ситуацией на Запорожском направлении Украинский военный журналист Богдан Мирошников обращает внимание на тревожную для ВСУ динамику на Запорожском направлении. Об этом 14 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
