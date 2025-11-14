https://ukraina.ru/20251114/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-14-noyabrya-1071597019.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 14 ноября

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 14.11.2025

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, российские войска продолжают продвигаться в ДНР, а также в Харьковской и Днепропетровской областях.

