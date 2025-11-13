https://ukraina.ru/20251113/udary-po-khimzavodu-v-pavlograde-nasonov-obyasnil-kak-unichtozhenie-predpriyatiya-otrazitsya-na-vsu-1071499516.html

Удары по химзаводу в Павлограде: Насонов объяснил, как уничтожение предприятия отразится на ВСУ

Уничтожение Павлоградского химического завода станет тяжелейшим ударом по ВСУ. Заменить этот уникальный комбинат, производящий ракетное топливо и пороха, практически невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-11-13T05:50

Ранее украинские СМИ забили тревогу, что киевский режим из-за участившихся ударов ВС РФ может лишиться знаменитого Павлоградского химического завода - единственного предприятия по производству твердого ракетного топлива."Заменить эту инфраструктуру будет весьма непросто", — констатировал эксперт. Он пояснил, что разрушение предприятия приведет к падению качества боеприпасов ВСУ: "Когда эти же компоненты приходят откуда-то из-за рубежа, и когда их каждый раз нужно заново тестировать, качество боеприпасов будет снижаться".Насонов привел примеры уже существующих проблем ВСУ: "В этом году уже неоднократно были кадры объективного контроля, что украинские военнослужащие испытывают проблемы с некачественными 82-мм и 122-мм минами. Они ее накалывают, а она выстреливает всего на 2 метра".По словам эксперта, Павлоград находится в 80 километрах от ЛБС и бить по нему даже "Геранью-3" достаточно дорого."Все-таки она на реактивном двигателе с высокой скоростью, и лететь ей особо некуда. Да и боевая часть у нее всего 50-100 килограммов. Поэтому было бы рациональнее работать по нему корректируемыми авиабомбами весом в тонну и больше", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.

