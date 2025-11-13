Удары по химзаводу в Павлограде: Насонов объяснил, как уничтожение предприятия отразится на ВСУ - 13.11.2025 Украина.ру
Удары по химзаводу в Павлограде: Насонов объяснил, как уничтожение предприятия отразится на ВСУ
Удары по химзаводу в Павлограде: Насонов объяснил, как уничтожение предприятия отразится на ВСУ - 13.11.2025 Украина.ру
Удары по химзаводу в Павлограде: Насонов объяснил, как уничтожение предприятия отразится на ВСУ
Уничтожение Павлоградского химического завода станет тяжелейшим ударом по ВСУ. Заменить этот уникальный комбинат, производящий ракетное топливо и пороха, практически невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-11-13T05:50
2025-11-13T05:50
новости
павлоград
россия
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
Ранее украинские СМИ забили тревогу, что киевский режим из-за участившихся ударов ВС РФ может лишиться знаменитого Павлоградского химического завода - единственного предприятия по производству твердого ракетного топлива."Заменить эту инфраструктуру будет весьма непросто", — констатировал эксперт. Он пояснил, что разрушение предприятия приведет к падению качества боеприпасов ВСУ: "Когда эти же компоненты приходят откуда-то из-за рубежа, и когда их каждый раз нужно заново тестировать, качество боеприпасов будет снижаться".Насонов привел примеры уже существующих проблем ВСУ: "В этом году уже неоднократно были кадры объективного контроля, что украинские военнослужащие испытывают проблемы с некачественными 82-мм и 122-мм минами. Они ее накалывают, а она выстреливает всего на 2 метра".По словам эксперта, Павлоград находится в 80 километрах от ЛБС и бить по нему даже "Геранью-3" достаточно дорого."Все-таки она на реактивном двигателе с высокой скоростью, и лететь ей особо некуда. Да и боевая часть у нее всего 50-100 килограммов. Поэтому было бы рациональнее работать по нему корректируемыми авиабомбами весом в тонну и больше", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
павлоград
россия
украина
новости, павлоград, россия, украина, вооруженные силы украины, сво, новости сво
Новости, Павлоград, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, новости СВО

Удары по химзаводу в Павлограде: Насонов объяснил, как уничтожение предприятия отразится на ВСУ

05:50 13.11.2025
 
В Полтавской области не могут погасить пожар на нефтегазовом объекте, возникший после прилета
В Полтавской области не могут погасить пожар на нефтегазовом объекте, возникший после прилета - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Уничтожение Павлоградского химического завода станет тяжелейшим ударом по ВСУ. Заменить этот уникальный комбинат, производящий ракетное топливо и пороха, практически невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее украинские СМИ забили тревогу, что киевский режим из-за участившихся ударов ВС РФ может лишиться знаменитого Павлоградского химического завода - единственного предприятия по производству твердого ракетного топлива.
"Заменить эту инфраструктуру будет весьма непросто", — констатировал эксперт. Он пояснил, что разрушение предприятия приведет к падению качества боеприпасов ВСУ: "Когда эти же компоненты приходят откуда-то из-за рубежа, и когда их каждый раз нужно заново тестировать, качество боеприпасов будет снижаться".
Насонов привел примеры уже существующих проблем ВСУ: "В этом году уже неоднократно были кадры объективного контроля, что украинские военнослужащие испытывают проблемы с некачественными 82-мм и 122-мм минами. Они ее накалывают, а она выстреливает всего на 2 метра".
По словам эксперта, Павлоград находится в 80 километрах от ЛБС и бить по нему даже "Геранью-3" достаточно дорого.
"Все-таки она на реактивном двигателе с высокой скоростью, и лететь ей особо некуда. Да и боевая часть у нее всего 50-100 килограммов. Поэтому было бы рациональнее работать по нему корректируемыми авиабомбами весом в тонну и больше", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
Павлоград Россия Украина Вооруженные силы Украины СВО
 
Лента новостейМолния