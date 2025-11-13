"Тяжело в учении, легко в бою": Беднарский о секрете успеха воинов-дальневосточников - 13.11.2025 Украина.ру
"Тяжело в учении, легко в бою": Беднарский о секрете успеха воинов-дальневосточников
Минобороны России сообщает, что подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ освободили населенный пункт Даниловка в Запорожской области. Ранее украинский...
2025-11-13T14:43
2025-11-13T14:43
видео
россия
запорожская область
вс рф
наступление вс рф
Минобороны России сообщает, что подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ освободили населенный пункт Даниловка в Запорожской области. Ранее украинский картографический ресурс DeepState сообщил, что подразделения Дальнего Востока освободили населенные пункты Ровнополье и Яблоково в Запорожской области и подошли с севера к городу Гуляйполе. В чем же секрет такой эффективности воинов-дальневосточников, рассказал участник СВО, автора телеграм-канала "Хартленд" Андрея Беднарского.
видео, россия, запорожская область, вс рф, наступление вс рф
Видео, Россия, Запорожская область, ВС РФ, наступление ВС РФ

"Тяжело в учении, легко в бою": Беднарский о секрете успеха воинов-дальневосточников

14:43 13.11.2025
 
Минобороны России сообщает, что подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ освободили населенный пункт Даниловка в Запорожской области. Ранее украинский картографический ресурс DeepState сообщил, что подразделения Дальнего Востока освободили населенные пункты Ровнополье и Яблоково в Запорожской области и подошли с севера к городу Гуляйполе.
В чем же секрет такой эффективности воинов-дальневосточников, рассказал участник СВО, автора телеграм-канала "Хартленд" Андрея Беднарского.
14:13
Наступление ВС РФ: создание буферной зоны под Харьковом и угроза тылам ВСУ в ЗапорожьеРоссийские войска продолжают успешное продвижение на нескольких стратегических направлениях, создавая оперативные предпосылки для будущих масштабных прорывов. Ситуация развивается как в тактическом, так и в оперативном ключе, принося ВС РФ важные преимущества, пишут источники 13 ноября
