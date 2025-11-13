https://ukraina.ru/20251113/tyazhelo-v-uchenii-legko-v-boyu-bednarskiy-o-sekrete-uspekha-voinov-dalnevostochnikov-1071553196.html
"Тяжело в учении, легко в бою": Беднарский о секрете успеха воинов-дальневосточников
"Тяжело в учении, легко в бою": Беднарский о секрете успеха воинов-дальневосточников - 13.11.2025 Украина.ру
"Тяжело в учении, легко в бою": Беднарский о секрете успеха воинов-дальневосточников
13.11.2025
2025-11-13T14:43
2025-11-13T14:43
2025-11-13T14:43
видео
россия
запорожская область
вс рф
наступление вс рф
Минобороны России сообщает, что подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ освободили населенный пункт Даниловка в Запорожской области. Ранее украинский картографический ресурс DeepState сообщил, что подразделения Дальнего Востока освободили населенные пункты Ровнополье и Яблоково в Запорожской области и подошли с севера к городу Гуляйполе. В чем же секрет такой эффективности воинов-дальневосточников, рассказал участник СВО, автора телеграм-канала "Хартленд" Андрея Беднарского.
россия
запорожская область
