https://ukraina.ru/20251113/rossiyskie-voennye-udarili-po-tselyam-v-odesse-1071529258.html

Российские военные ударили по целям в Одессе

Российские военные нанесли удар по целям в Одессе, передает 13 ноября телеграм-канал Украина.ру

2025-11-13T07:20

2025-11-13T07:20

2025-11-13T07:20

Минувшей ночью они также били по Одесской области. Дроны "Герань" поражали объекты противника в Измаиле и в самой Одессе.Также поступала информация о многочисленных ударах и взрывах в Васильковке Днепропетровской области.Кроме того, ВС РФ наносили удары по объектам противника во временно оккупированном Краматорске ДНР.Подробнее об ударах россиян - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.

2025

