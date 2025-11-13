Российские военные ударили по целям в Одессе - 13.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251113/rossiyskie-voennye-udarili-po-tselyam-v-odesse-1071529258.html
Российские военные ударили по целям в Одессе
Российские военные ударили по целям в Одессе - 13.11.2025
Российские военные ударили по целям в Одессе
Российские военные нанесли удар по целям в Одессе, передает 13 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-13T07:20
2025-11-13T07:20
новости
одесса
россия
одесская область
удары
атака бпла
атака
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Минувшей ночью они также били по Одесской области. Дроны "Герань" поражали объекты противника в Измаиле и в самой Одессе.Также поступала информация о многочисленных ударах и взрывах в Васильковке Днепропетровской области.Кроме того, ВС РФ наносили удары по объектам противника во временно оккупированном Краматорске ДНР.Подробнее об ударах россиян - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
одесса
россия
одесская область
новости, одесса, россия, одесская область, удары, атака бпла, атака
Российские военные ударили по целям в Одессе

Российские военные ударили по целям в Одессе

07:20 13.11.2025
 
Российские военные нанесли удар по целям в Одессе, передает 13 ноября телеграм-канал Украина.ру
Минувшей ночью они также били по Одесской области. Дроны "Герань" поражали объекты противника в Измаиле и в самой Одессе.
Также поступала информация о многочисленных ударах и взрывах в Васильковке Днепропетровской области.
Кроме того, ВС РФ наносили удары по объектам противника во временно оккупированном Краматорске ДНР.
Подробнее об ударах россиян - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
