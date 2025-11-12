https://ukraina.ru/20251112/v-rossiyskoy-armii-sozdan-novyy-rod-voysk-video-1071487741.html

В российской армии создан новый род войск: видео

Минобороны России представило видео работы операторов беспилотных авиационных систем, в ходе которого был впервые показан официальный символ нового рода войск. Об этом 12 ноября передаёт РИА Новости

На эмблеме изображены скрещенные стрела и меч, объединенные с крылатой микросхемой, увенчанной звездой - символизирующие единство современных технологий и традиционных военных ценностей. На нарукавном знаке военнослужащих микросхема заменена гербом (изображён выше)В опубликованных кадрах запечатлено точное поражение расчетами группировки войск "Запад" американского бронетранспортера М113 и пикапа с живой силой ВСУ. Эти кадры наглядно демонстрируют возрастающую роль беспилотной авиации в современном конфликте.Одновременно с этим заместитель начальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил о важном этапе организационного развития этого нового вида вооруженных сил. "Сегодня ведется активная работа по формированию штатных полков и других подразделений беспилотных войск", - отметил представитель военного ведомства.Создание отдельного рода войск беспилотных систем и разработка его официальной символики подчеркивает стратегическое значение этого направления в современной военной доктрине России. Профессиональная подготовка операторов и развитие технической базы позволяют российским вооруженным силам эффективно противостоять современным вызовам и надежно защищать национальные интересы.Главное к этому часу в материале "Поцелуй Иуды" Еревана и призыв студентов: агония провальной коалиции. Хроника событий на 13:00 12 ноября на сайте Украина.ру

