В российской армии создан новый род войск: видео
Минобороны России представило видео работы операторов беспилотных авиационных систем, в ходе которого был впервые показан официальный символ нового рода войск. Об этом 12 ноября передаёт РИА Новости
В российской армии создан новый род войск: видео
14:41 12.11.2025 (обновлено: 14:53 12.11.2025)
На эмблеме изображены скрещенные стрела и меч, объединенные с крылатой микросхемой, увенчанной звездой - символизирующие единство современных технологий и традиционных военных ценностей. На нарукавном знаке военнослужащих микросхема заменена гербом (изображён выше)
В опубликованных кадрах запечатлено точное поражение расчетами группировки войск "Запад" американского бронетранспортера М113 и пикапа с живой силой ВСУ. Эти кадры наглядно демонстрируют возрастающую роль беспилотной авиации в современном конфликте.
Одновременно с этим заместитель начальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил о важном этапе организационного развития этого нового вида вооруженных сил.
"Сегодня ведется активная работа по формированию штатных полков и других подразделений беспилотных войск", - отметил представитель военного ведомства.
Создание отдельного рода войск беспилотных систем и разработка его официальной символики подчеркивает стратегическое значение этого направления в современной военной доктрине России.
Профессиональная подготовка операторов и развитие технической базы позволяют российским вооруженным силам эффективно противостоять современным вызовам и надежно защищать национальные интересы.