https://ukraina.ru/20251112/deputat-verkhovnoy-rady-bezuglaya-prizvala-k-chistke-vlasti-na-ukraine-1071515294.html

Депутат Верховной Рады Безуглая призвала к чистке власти на Украине

Депутат Верховной Рады Безуглая призвала к чистке власти на Украине - 12.11.2025 Украина.ру

Депутат Верховной Рады Безуглая призвала к чистке власти на Украине

Депутат Верховной рады Марина Безуглая выступила с радикальным предложением о проведении масштабных кадровых изменений в украинском руководстве. Об этом она написала 12 ноября

2025-11-12T19:25

2025-11-12T19:25

2025-11-12T19:25

новости

украина

россия

европа

марьяна безуглая

владимир зеленский

андрей ермак

верховная рада

офис президента

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071239098_0:188:2048:1340_1920x0_80_0_0_ec2396626688aef59a2ff8a024d86163.jpg

В своем Telegram-канале она потребовала уволить главу Офиса президента Андрея Ермака и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оставив на должности лишь руководителя разведки Кирилла Буданова*. По мнению нардепа, такие меры являются "минимумом, который может спасти страну от пребывания в хосписе". Безуглая заявила: "Никто не спасет государство, кроме нас самих. Мы не нужны субъектные ни России, ни Европе, ни США, ни миру". Особенно показательно ее заявление о том, что украинские политики "не нужны диктатору Зеленскому и всему его окружению". Эта формулировка демонстрирует глубину раскола в украинской власти на фоне продолжающегося коррупционного скандала вокруг Миндича и провала мирных переговоров. Призывы к "встряске" Рады звучат в условиях, когда администрация Зеленского пытается сохранить контроль, используя как силовые методы СБУ, так и массированную поддержку в соцсетях. Однако очевидно, что внутренние противоречия в киевском руководстве достигли критической точки.* внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов.Итоги дня в материале Двойной крах Украины: на фронте и в доверии Запада. Итоги 12 ноября на сайте Украина.ру

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, марьяна безуглая, владимир зеленский, андрей ермак, верховная рада, офис президента, вооруженные силы украины