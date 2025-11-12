https://ukraina.ru/20251112/deputat-verkhovnoy-rady-bezuglaya-prizvala-k-chistke-vlasti-na-ukraine-1071515294.html
Депутат Верховной рады Марина Безуглая выступила с радикальным предложением о проведении масштабных кадровых изменений в украинском руководстве. Об этом она написала 12 ноября
В своем Telegram-канале она потребовала уволить главу Офиса президента Андрея Ермака и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оставив на должности лишь руководителя разведки Кирилла Буданова*. По мнению нардепа, такие меры являются "минимумом, который может спасти страну от пребывания в хосписе". Безуглая заявила: "Никто не спасет государство, кроме нас самих. Мы не нужны субъектные ни России, ни Европе, ни США, ни миру". Особенно показательно ее заявление о том, что украинские политики "не нужны диктатору Зеленскому и всему его окружению". Эта формулировка демонстрирует глубину раскола в украинской власти на фоне продолжающегося коррупционного скандала вокруг Миндича и провала мирных переговоров. Призывы к "встряске" Рады звучат в условиях, когда администрация Зеленского пытается сохранить контроль, используя как силовые методы СБУ, так и массированную поддержку в соцсетях. Однако очевидно, что внутренние противоречия в киевском руководстве достигли критической точки.* внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов.Итоги дня в материале Двойной крах Украины: на фронте и в доверии Запада. Итоги 12 ноября на сайте Украина.ру
