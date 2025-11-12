Депутат Верховной Рады Безуглая призвала к чистке власти на Украине - 12.11.2025 Украина.ру
Депутат Верховной Рады Безуглая призвала к чистке власти на Украине
Депутат Верховной Рады Безуглая призвала к чистке власти на Украине - 12.11.2025 Украина.ру
Депутат Верховной Рады Безуглая призвала к чистке власти на Украине
Депутат Верховной рады Марина Безуглая выступила с радикальным предложением о проведении масштабных кадровых изменений в украинском руководстве. Об этом она написала 12 ноября
2025-11-12T19:25
2025-11-12T19:25
В своем Telegram-канале она потребовала уволить главу Офиса президента Андрея Ермака и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оставив на должности лишь руководителя разведки Кирилла Буданова*. По мнению нардепа, такие меры являются "минимумом, который может спасти страну от пребывания в хосписе". Безуглая заявила: "Никто не спасет государство, кроме нас самих. Мы не нужны субъектные ни России, ни Европе, ни США, ни миру". Особенно показательно ее заявление о том, что украинские политики "не нужны диктатору Зеленскому и всему его окружению". Эта формулировка демонстрирует глубину раскола в украинской власти на фоне продолжающегося коррупционного скандала вокруг Миндича и провала мирных переговоров. Призывы к "встряске" Рады звучат в условиях, когда администрация Зеленского пытается сохранить контроль, используя как силовые методы СБУ, так и массированную поддержку в соцсетях. Однако очевидно, что внутренние противоречия в киевском руководстве достигли критической точки.* внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов.Итоги дня в материале Двойной крах Украины: на фронте и в доверии Запада. Итоги 12 ноября на сайте Украина.ру
Украина.ру
Марьяна Безуглая, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Верховная Рада, Офис президента, Вооруженные силы Украины

Депутат Верховной Рады Безуглая призвала к чистке власти на Украине

19:25 12.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Депутат Верховной рады Марина Безуглая выступила с радикальным предложением о проведении масштабных кадровых изменений в украинском руководстве. Об этом она написала 12 ноября
В своем Telegram-канале она потребовала уволить главу Офиса президента Андрея Ермака и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оставив на должности лишь руководителя разведки Кирилла Буданова*.
По мнению нардепа, такие меры являются "минимумом, который может спасти страну от пребывания в хосписе". Безуглая заявила: "Никто не спасет государство, кроме нас самих. Мы не нужны субъектные ни России, ни Европе, ни США, ни миру".
Особенно показательно ее заявление о том, что украинские политики "не нужны диктатору Зеленскому и всему его окружению".
Эта формулировка демонстрирует глубину раскола в украинской власти на фоне продолжающегося коррупционного скандала вокруг Миндича и провала мирных переговоров.
Призывы к "встряске" Рады звучат в условиях, когда администрация Зеленского пытается сохранить контроль, используя как силовые методы СБУ, так и массированную поддержку в соцсетях.
Однако очевидно, что внутренние противоречия в киевском руководстве достигли критической точки.
* внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов.
Итоги дня в материале Двойной крах Украины: на фронте и в доверии Запада. Итоги 12 ноября на сайте Украина.ру
Марьяна Безуглая, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Верховная Рада, Офис президента, Вооруженные силы Украины
 
