https://ukraina.ru/20251111/teper-platyat-nam-tramp-zayavil-o-prekraschenii-finansirovaniya-ukrainy-1071408091.html
"Теперь платят нам": Трамп заявил о прекращении финансирования Украины
"Теперь платят нам": Трамп заявил о прекращении финансирования Украины - 11.11.2025 Украина.ру
"Теперь платят нам": Трамп заявил о прекращении финансирования Украины
США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Об этом в ночь на 11 ноября сообщает РИА Новости
2025-11-11T02:51
2025-11-11T02:51
2025-11-11T02:54
новости
украина.ру
сша
дональд трамп
украина
киев
нато
джо байден
военная помощь украине
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071227727_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_0d88ed27a59227fd7e131ff3d7bed311.jpg
"Мы больше не тратим деньги [на Украину]. Теперь нам платят через НАТО", — сказал Трамп.По его мнение, ситуация в этой стране больше не грозит масштабным конфликтом."Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не случилось. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдёт", — в очередной раз заявил Трамп.Президент также назвал сумму ущерба, который США якобы понесли из-за ситуации вокруг Украины. На эту сумму Трамп ранее оценивал переданное Киеву при прошлой администрации американское оружие.14 июля президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО.По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251110/nichego-sebe-obstanovochka-kiselev-o-glavnoy-voyne-trampa-kotoraya-idet-u-nego-pod-nosom-1071361027.html
сша
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071227727_127:0:1327:900_1920x0_80_0_0_869baf9010f09add4a9ad45931b1e1e4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, сша, дональд трамп, украина, киев, нато, джо байден, военная помощь украине, война на украине
Новости, Украина.ру, США, Дональд Трамп, Украина, Киев, НАТО, Джо Байден, военная помощь Украине, война на Украине
"Теперь платят нам": Трамп заявил о прекращении финансирования Украины
02:51 11.11.2025 (обновлено: 02:54 11.11.2025)
США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Об этом в ночь на 11 ноября сообщает РИА Новости
"Мы больше не тратим деньги [на Украину]. Теперь нам платят через НАТО", — сказал Трамп.
По его мнение, ситуация в этой стране больше не грозит масштабным конфликтом.
"Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не случилось. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдёт", — в очередной раз заявил Трамп.
Президент также назвал сумму ущерба, который США якобы понесли из-за ситуации вокруг Украины. На эту сумму Трамп ранее оценивал переданное Киеву при прошлой администрации американское оружие.
"Мы потратили 350 миллиардов долларов", — сказал он.
14 июля президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО.
По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.