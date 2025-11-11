https://ukraina.ru/20251111/effektivnost-dronov-vsu-padaet-na-poryadok-onufrienko-o-preimuschestvakh-glubokikh-proryvov-1071383958.html

"Эффективность дронов ВСУ падает на порядок": Онуфриенко о преимуществах глубоких прорывов

Российская армия может значительно сократить боевые потери за счет стратегических прорывов на оперативную глубину, где эффективность украинских дронов-камикадзе снижается в десятки раз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

Эксперт уверен, что стратегические операции, несмотря на их кровопролитность на первом этапе, при современных средствах поражения значительно менее кровопролитны, чем многомесячное взламывание обороны. Он раскрыл ключевое преимущество прорыва: "Но при прорыве на оперативную глубину свыше 10 километров эффективность дронов падает на порядок, поскольку они не способны преодолевать такие расстояния. Следовательно, падают и потери". Обозреватель подчеркнул, что наступающие войска могут вести с собой группировку операторов БПЛА, получая стратегическое преимущество."Это совершенно иной характер боевых действий. Нами он еще не применялся. Мы по-прежнему придерживаемся концепции с осени 2022 года, когда дроны-камикадзе носили одиночный характер. Поэтому прорывы на оперативную глубину безусловно выгодны", — — резюмировал Онуфриенко.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.Про репутационные удары по Зеленскому и Ермаку после освобождения российской армией Покровско-Мирноградской агломерации и Купянска — в статье Михаила Павлива "Многоходовая информационная спецоперация Зеленского. Зачем депутат Рады Безуглая обвиняет его во лжи" на сайте Украина.ру.

