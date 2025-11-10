https://ukraina.ru/20251110/fotosessiya-po-tsene-spetsnaza-polkovnik-alekhin-o-razgrome-elitnogo-desanta-gur-pod-pokrovskom-1071338917.html
"Фотосессия" по цене спецназа: полковник Алехин о разгроме элитного десанта ГУР под Покровском
"Фотосессия" по цене спецназа: полковник Алехин о разгроме элитного десанта ГУР под Покровском - 10.11.2025 Украина.ру
"Фотосессия" по цене спецназа: полковник Алехин о разгроме элитного десанта ГУР под Покровском
Отчаянная попытка украинского командования высадить вертолетный десант в Покровске (Красноармейск) ради фотосессии с флагом закончилась полным разгромом группы российскими FPV-дронами Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-11-10T04:15
2025-11-10T04:15
2025-11-10T04:15
новости
россия
украина
донбасс
украина.ру
геннадий алехин
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101816/73/1018167346_0:200:3189:1994_1920x0_80_0_0_396d3ed079b935aae54f35d3f9c5e884.jpg
"В этой ситуации украинское командование пошло на отчаянный шаг. Было принято решение о вертолетном десанте", — рассказал Алехин. Он уточняет: "Высаживать десант должны были два вертолета Н-60 "Блэкхок", ранее переданные Украине Соединенными Штатами".По словам Алехина, после "фотосессии" украинские бойцы должны были пробиться к военнослужащим, которые занимают позиции в северной части Покровска.Он предположил, что "спецы" должны были консолидировать разрозненные отряды противника, ранее отступившие из центра Покровска. И далее попытаться помешать штурмовым группам российской армии зайти в город с севера."Результат десанта известен", — констатирует он. "Сразу после посадки вертолетов в спецназовцев полетели российские FPV-дроны. И "спецы", забыв о фотосессии, стали отступать к городским постройкам. Но и их догоняли дроны ВС РФ. Последних десантников наша "эфпивишка" добила в одной из построек", — резюмирует автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251108/pochemu-serbiya-v-vide-vraga-mozhet-byt-luchshe-dlya-rossii-ischenko-ob-oruzhii-dlya-vsu-i-ne-tolko-1071300778.html
россия
украина
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101816/73/1018167346_133:0:3057:2193_1920x0_80_0_0_33f4dcce7e166af276d5c7a253c228f7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, донбасс, украина.ру, геннадий алехин, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, спецоперация, война на украине, война, аналитики, аналитика
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Украина.ру, Геннадий Алехин, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, война, аналитики, Аналитика
"Фотосессия" по цене спецназа: полковник Алехин о разгроме элитного десанта ГУР под Покровском
Отчаянная попытка украинского командования высадить вертолетный десант в Покровске (Красноармейск) ради фотосессии с флагом закончилась полным разгромом группы российскими FPV-дронами Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"В этой ситуации украинское командование пошло на отчаянный шаг. Было принято решение о вертолетном десанте", — рассказал Алехин. Он уточняет: "Высаживать десант должны были два вертолета Н-60 "Блэкхок", ранее переданные Украине Соединенными Штатами".
"Ожидалось, что группа из 14−16 человек высадится на северо-западе от Покровска. По всей видимости, "спецы" должны были снять видео и фото с украинским флагом на въезде в город. Ранее ВС РФ водрузили там триколор", — раскрывает истинные цели операции эксперт.
По словам Алехина, после "фотосессии" украинские бойцы должны были пробиться к военнослужащим, которые занимают позиции в северной части Покровска.
Он предположил, что "спецы" должны были консолидировать разрозненные отряды противника, ранее отступившие из центра Покровска. И далее попытаться помешать штурмовым группам российской армии зайти в город с севера.
"Результат десанта известен", — констатирует он. "Сразу после посадки вертолетов в спецназовцев полетели российские FPV-дроны. И "спецы", забыв о фотосессии, стали отступать к городским постройкам. Но и их догоняли дроны ВС РФ. Последних десантников наша "эфпивишка" добила в одной из построек", — резюмирует автор.