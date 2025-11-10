https://ukraina.ru/20251110/fotosessiya-po-tsene-spetsnaza-polkovnik-alekhin-o-razgrome-elitnogo-desanta-gur-pod-pokrovskom-1071338917.html

"Фотосессия" по цене спецназа: полковник Алехин о разгроме элитного десанта ГУР под Покровском

Отчаянная попытка украинского командования высадить вертолетный десант в Покровске (Красноармейск) ради фотосессии с флагом закончилась полным разгромом группы российскими FPV-дронами Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

"В этой ситуации украинское командование пошло на отчаянный шаг. Было принято решение о вертолетном десанте", — рассказал Алехин. Он уточняет: "Высаживать десант должны были два вертолета Н-60 "Блэкхок", ранее переданные Украине Соединенными Штатами".По словам Алехина, после "фотосессии" украинские бойцы должны были пробиться к военнослужащим, которые занимают позиции в северной части Покровска.Он предположил, что "спецы" должны были консолидировать разрозненные отряды противника, ранее отступившие из центра Покровска. И далее попытаться помешать штурмовым группам российской армии зайти в город с севера."Результат десанта известен", — констатирует он. "Сразу после посадки вертолетов в спецназовцев полетели российские FPV-дроны. И "спецы", забыв о фотосессии, стали отступать к городским постройкам. Но и их догоняли дроны ВС РФ. Последних десантников наша "эфпивишка" добила в одной из построек", — резюмирует автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.

