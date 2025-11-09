Скрытность и маневренность: полковник Алехин о тактике российских штурмовиков в Купянске
Эффективность действий российских штурмовых подразделений на Купянском направлении возросла благодаря сочетанию мобильности, скрытности и мощного огневого прикрытия с воздуха. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
В Купянске со стороны нового города штурмовики группировки войск "Запад" ВС РФ форсировали Оскол в районе улицы Дзержинского. "Захватив безымянный остров, создали приличный плацдарм на левом берегу вплоть до улицы Ломоносова", — отмечает Алехин.
Тактика штурмовиков в на Купянском направлении не претерпела особых изменений, но стала значительно эффективнее. "Возросла мобильность, скрытность и маневренность", — подчеркивает эксперт.
Эксперт описывает новый алгоритм действий ВС РФ. "Незаметно или с использованием мотоциклов максимально быстро проскочить в зону, контролируемую аэроразведкой или операторами БПЛА противника, чтобы достичь оборонительных позиций врага и вступить в стрелковый бой", — поясняет полковник запаса.
При этом штурмовые группы действуют не в одиночку, а при поддержке авиации. "При этом находясь под плотным огневым прикрытием с воздуха", — отмечает автор.
Удары авиации по объектам ВСУ на Купянском направлении обеспечивают уничтожение противника на левом берегу Оскола, не допуская его сосредоточения и перегруппирования.
