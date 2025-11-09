Грег Вайнер: Заявление Трампа о ядерных испытаниях рассчитано на внутреннего потребителя
© AP / Markus Schreiber
Заявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний носит в большей степени демонстративный характер и нацелено на американскую аудиторию, а реальный уровень этих испытаний остается невысоким. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Вайнер, анализируя соответствующее заявление американского лидера, отметил его внутреннюю подоплеку. "Я думаю, это заявление рассчитано на внутреннего потребителя", — сказал эксперт.
Важным нюансом, по словам американиста, является то, какое ведомство курирует процесс. "Тем более испытания проводит не Пентагон, а Министерство энергетики Соединенных Штатов. То есть уровень испытаний ощутимо ниже. Если бы этим занимался Пентагон, это, конечно, было бы весомо", — пояснил Вайнер.
Он также добавил, что на фоне этой риторики происходит сокращение военного присутствия США в Европе. "Кроме того, сокращается присутствие американских войск в Румынии, Польше и Чехии. То есть некий баланс по военной риторике Трампа", — заключил собеседник издания.
