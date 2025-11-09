https://ukraina.ru/20251109/greg-vayner-zayavlenie-trampa-o-yadernykh-ispytaniyakh-rasschitano-na-vnutrennego-potrebitelya-1071139286.html

Грег Вайнер: Заявление Трампа о ядерных испытаниях рассчитано на внутреннего потребителя

Заявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний носит в большей степени демонстративный характер и нацелено на американскую аудиторию, а реальный уровень этих испытаний остается невысоким. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер

Вайнер, анализируя соответствующее заявление американского лидера, отметил его внутреннюю подоплеку. "Я думаю, это заявление рассчитано на внутреннего потребителя", — сказал эксперт.Важным нюансом, по словам американиста, является то, какое ведомство курирует процесс. "Тем более испытания проводит не Пентагон, а Министерство энергетики Соединенных Штатов. То есть уровень испытаний ощутимо ниже. Если бы этим занимался Пентагон, это, конечно, было бы весомо", — пояснил Вайнер.Он также добавил, что на фоне этой риторики происходит сокращение военного присутствия США в Европе. "Кроме того, сокращается присутствие американских войск в Румынии, Польше и Чехии. То есть некий баланс по военной риторике Трампа", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему главных вопросах противостояния с США Китай будет стоять на своем — в интервью Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений.

