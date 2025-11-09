https://ukraina.ru/20251109/golovokruzhitelnye-politiki-strannosti-proiskhodyaschie-s-lyudmi-pri-silnykh-mira-sego-1071285974.html

Головокружительные политики: странности, происходящие с людьми при "сильных мира сего"

Головокружительные политики: странности, происходящие с людьми при "сильных мира сего"

Падение в обморок в Белом доме представителя медицинской промышленности в присутствии президента США Дональда Трампа не является чем-то уникальным

Дональд Трамп лично успокаивал супругу мужчины, упавшего в обморок во время мероприятия в Белом доме в четверг, рассказал в пятницу, 7 ноября, глава центров Medicare и Medicaid Мехмет Оз.Днём ранее, в четверг, мероприятие по проблемам здравоохранения в США с участием Трампа прервалось после того, как один из его участников упал в обморок. Прессу попросили покинуть зал. Личность мужчины Белый дом не назвал.Изначально в СМИ сообщили, что в обморок упал представитель фармацевтической компании-производителя лекарства для похудения "Оземпик" Novo Nordisk Гордон Финдлей. Однако в компании в комментарии РИА Новости опровергли эту информацию. Там заявили, что Финдлей не присутствовал на встрече.Как рассказал Оз, президент США успокоил женщину — жену упавшего в обморок мужчины."Я хотел поговорить с женой, чтобы рассказать ей, что случилось и чтобы успокоить её. Президент увидел меня и спросил, с кем я разговаривал. Я сказал, что говорю с женой, тогда он сказал мне "дай мне этот телефон". И он поговорил с ней и успокоил её лучше, чем смог бы я сам", — поделился Оз на видео, опубликованном в официальном канале Белого дома в соцсети X.Оз, который позвонил жене упавшего мужчины, присутствовал на мероприятии и начал ему помогать.Трамп — не единственный политик, в присутствии которого падали в обморок. Так, во время коронации британского монарха Карла III и его супруги Камиллы, в обморок упало несколько военных."Небольшому числу военнослужащих, ожидавших участия в процессии, потребовалась помощь после обморока", — писали британские СМИ.Среди упавших в обморок была и женщина-офицер Королевского военно-морского флота.И никто этим падениям не удивлялся. Неоднократно падали в обморок военные и не только и на мероприятиях с участием матери нынешнего британского монарха — королевы Елизаветы II. Даже когда её хоронили, в обморок упал сотрудник лондонской полиции. А во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце в обморок упал стражник.Все эти обмороки легко объяснимы: часто официальные мероприятия идут долгое время и военным и полицейским в парадной форме не всегда легко переносить многочасовые церемонии и сопутствующую им духоту или, подчас, жару.Тем удивительнее, что этим и другим подобным инцидентам подчас предают мистическое значение. Ярким примером этого является история современной Украины.От Януковича до ЗеленскогоИнаугурация четвёртого президента Украины Виктора Януковича 25 февраля 2010 года началась с конфуза — перед самым его носом закрылись двери Верховной Рады. В зале пленарных заседаний Янукович уже сам нарушил церемониал: вместо того, чтобы отдать удостоверение президента солдату почётного караула, он положил его себе в карман.Оппозиция усмотрела в этом намёк на грядущую узурпацию власти и диктатуру "регионалов". На деле же Янукович был одним из слабейших президентов Украины — слабее и нерешительнее его был, пожалуй, лишь его предшественник — Виктор Ющенко.Уже после Майдана вспомнили о закрытых дверях Рады и заявили: это был знак свыше, намёк на то, что Януковича от власти отстранит парламент. Но на деле Янукович по сути самоустранился от власти. "Майдановцы" захватили правительственный квартал в ночь на 22 февраля после того, как за несколько часов до этого оттуда были выведены силы правоохранителей. Янукович. При этом вечером 21 февраля Янукович спешно покинул свою резиденцию под украинской столицей. Т. е. по сути бежал. И лишь 22 февраля Рада отстранила Януковича своим постановлением.Инаугурация следующего украинского президента — Петра Порошенко* — запомнилась падением в обморок солдата из почётного караула. Солдат, мимо которого Порошенко прошёл по ковровой дорожке, выронил карабин и упал.В этом усмотрели намёк на кровопролитную войну. Однако "Антитеррористическая операция" началась ещё до президентства Порошенко. Военные продолжали падать в обморок на мероприятиях с Порошенко — к сентябрю 2018 года СМИ насчитали 5 таких случаев. Притом некоторые были особенно символическими: в марте 2018 года во время речи Порошенко в честь Нацгвардии, стоявший за его спиной знаменосец пошатнулся и упал, уронив президентский штандарт.Но Порошенко не лишился власти досрочно. Более того, невзирая на все провокации, во время его президентства конфликт в Донбассе после подписания Минских соглашений перешёл в позиционную форму. И количество украинских потерь тогда несравнимо с нынешними украинскими потерями. Сам же Порошенко как мог лавировал.С одной стороны, он перевооружал и реформировал украинскую армию и спецслужбы, создал при помощи США и Константинопольского патриарха Варфоломея "Православную церковь Украины", что заложило основы для нынешних гонений на каноничную православную церковь.С другой - старался сильно не нарываться. Декларирующие поддержку русскоязычного населения и защиту православия политсилы спокойно заседали в Раде. Более того, существовало транспортное — железнодорожное — сообщение между Украиной и Россией.Не сбылись и пророчества и касательно Владимира Зеленского. На его инаугурации в 2019 году солдат почётного караула уронил президентское удостоверение.Однако парадоксальным образом Зеленский стал президентом, который не покинул свой пост с истечением полномочий, за что был прозван "пересидентом". Он стал президентом с самым длительным президентским сроком.Более того, несмотря на то, что во время инаугурации Зеленского в обморок солдаты не падали, именно при его руководстве страной Украина несла и несёт несравнимые ни с чем в истории независимости этого государства потери. Покидает страну и мирное население.Таким образом, искать в обмороках на официальных мероприятиях каких-то знамений не стоит.* внесён в списки экстремистов и террористовЧитайте также: Танк-ёж, подарок по-египетски, трофейный дрон и украденная шайба. Неделя необычных фотофактов

2025

