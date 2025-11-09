Головокружительные политики: странности, происходящие с людьми при "сильных мира сего" - 09.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251109/golovokruzhitelnye-politiki-strannosti-proiskhodyaschie-s-lyudmi-pri-silnykh-mira-sego-1071285974.html
Головокружительные политики: странности, происходящие с людьми при "сильных мира сего"
Головокружительные политики: странности, происходящие с людьми при "сильных мира сего" - 09.11.2025 Украина.ру
Головокружительные политики: странности, происходящие с людьми при "сильных мира сего"
Падение в обморок в Белом доме представителя медицинской промышленности в присутствии президента США Дональда Трампа не является чем-то уникальным
2025-11-09T07:29
2025-11-09T07:29
эксклюзив
хроники
дональд трамп
петр порошенко
виктор янукович
рада
верховная рада
сша
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071199225_91:131:2603:1544_1920x0_80_0_0_8002fef931dd7b6f94cdd6216d62b091.jpg
Дональд Трамп лично успокаивал супругу мужчины, упавшего в обморок во время мероприятия в Белом доме в четверг, рассказал в пятницу, 7 ноября, глава центров Medicare и Medicaid Мехмет Оз.Днём ранее, в четверг, мероприятие по проблемам здравоохранения в США с участием Трампа прервалось после того, как один из его участников упал в обморок. Прессу попросили покинуть зал. Личность мужчины Белый дом не назвал.Изначально в СМИ сообщили, что в обморок упал представитель фармацевтической компании-производителя лекарства для похудения "Оземпик" Novo Nordisk Гордон Финдлей. Однако в компании в комментарии РИА Новости опровергли эту информацию. Там заявили, что Финдлей не присутствовал на встрече.Как рассказал Оз, президент США успокоил женщину — жену упавшего в обморок мужчины."Я хотел поговорить с женой, чтобы рассказать ей, что случилось и чтобы успокоить её. Президент увидел меня и спросил, с кем я разговаривал. Я сказал, что говорю с женой, тогда он сказал мне "дай мне этот телефон". И он поговорил с ней и успокоил её лучше, чем смог бы я сам", — поделился Оз на видео, опубликованном в официальном канале Белого дома в соцсети X.Оз, который позвонил жене упавшего мужчины, присутствовал на мероприятии и начал ему помогать.Трамп — не единственный политик, в присутствии которого падали в обморок. Так, во время коронации британского монарха Карла III и его супруги Камиллы, в обморок упало несколько военных."Небольшому числу военнослужащих, ожидавших участия в процессии, потребовалась помощь после обморока", — писали британские СМИ.Среди упавших в обморок была и женщина-офицер Королевского военно-морского флота.И никто этим падениям не удивлялся. Неоднократно падали в обморок военные и не только и на мероприятиях с участием матери нынешнего британского монарха — королевы Елизаветы II. Даже когда её хоронили, в обморок упал сотрудник лондонской полиции. А во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце в обморок упал стражник.Все эти обмороки легко объяснимы: часто официальные мероприятия идут долгое время и военным и полицейским в парадной форме не всегда легко переносить многочасовые церемонии и сопутствующую им духоту или, подчас, жару.Тем удивительнее, что этим и другим подобным инцидентам подчас предают мистическое значение. Ярким примером этого является история современной Украины.От Януковича до ЗеленскогоИнаугурация четвёртого президента Украины Виктора Януковича 25 февраля 2010 года началась с конфуза — перед самым его носом закрылись двери Верховной Рады. В зале пленарных заседаний Янукович уже сам нарушил церемониал: вместо того, чтобы отдать удостоверение президента солдату почётного караула, он положил его себе в карман.Оппозиция усмотрела в этом намёк на грядущую узурпацию власти и диктатуру "регионалов". На деле же Янукович был одним из слабейших президентов Украины — слабее и нерешительнее его был, пожалуй, лишь его предшественник — Виктор Ющенко.Уже после Майдана вспомнили о закрытых дверях Рады и заявили: это был знак свыше, намёк на то, что Януковича от власти отстранит парламент. Но на деле Янукович по сути самоустранился от власти. "Майдановцы" захватили правительственный квартал в ночь на 22 февраля после того, как за несколько часов до этого оттуда были выведены силы правоохранителей. Янукович. При этом вечером 21 февраля Янукович спешно покинул свою резиденцию под украинской столицей. Т. е. по сути бежал. И лишь 22 февраля Рада отстранила Януковича своим постановлением.Инаугурация следующего украинского президента — Петра Порошенко* — запомнилась падением в обморок солдата из почётного караула. Солдат, мимо которого Порошенко прошёл по ковровой дорожке, выронил карабин и упал.В этом усмотрели намёк на кровопролитную войну. Однако "Антитеррористическая операция" началась ещё до президентства Порошенко. Военные продолжали падать в обморок на мероприятиях с Порошенко — к сентябрю 2018 года СМИ насчитали 5 таких случаев. Притом некоторые были особенно символическими: в марте 2018 года во время речи Порошенко в честь Нацгвардии, стоявший за его спиной знаменосец пошатнулся и упал, уронив президентский штандарт.Но Порошенко не лишился власти досрочно. Более того, невзирая на все провокации, во время его президентства конфликт в Донбассе после подписания Минских соглашений перешёл в позиционную форму. И количество украинских потерь тогда несравнимо с нынешними украинскими потерями. Сам же Порошенко как мог лавировал.С одной стороны, он перевооружал и реформировал украинскую армию и спецслужбы, создал при помощи США и Константинопольского патриарха Варфоломея "Православную церковь Украины", что заложило основы для нынешних гонений на каноничную православную церковь.С другой - старался сильно не нарываться. Декларирующие поддержку русскоязычного населения и защиту православия политсилы спокойно заседали в Раде. Более того, существовало транспортное — железнодорожное — сообщение между Украиной и Россией.Не сбылись и пророчества и касательно Владимира Зеленского. На его инаугурации в 2019 году солдат почётного караула уронил президентское удостоверение.Однако парадоксальным образом Зеленский стал президентом, который не покинул свой пост с истечением полномочий, за что был прозван "пересидентом". Он стал президентом с самым длительным президентским сроком.Более того, несмотря на то, что во время инаугурации Зеленского в обморок солдаты не падали, именно при его руководстве страной Украина несла и несёт несравнимые ни с чем в истории независимости этого государства потери. Покидает страну и мирное население.Таким образом, искать в обмороках на официальных мероприятиях каких-то знамений не стоит.* внесён в списки экстремистов и террористовЧитайте также: Танк-ёж, подарок по-египетски, трофейный дрон и украденная шайба. Неделя необычных фотофактов
сша
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071199225_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_c392a8c83dd776248b2fb1bea0c7ac10.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, петр порошенко, виктор янукович, рада, верховная рада, сша, украина, донбасс
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Виктор Янукович, Рада, Верховная Рада, США, Украина, Донбасс

Головокружительные политики: странности, происходящие с людьми при "сильных мира сего"

07:29 09.11.2025
 
© AP / Mark Schiefelbein
- РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP / Mark Schiefelbein
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Падение в обморок в Белом доме представителя медицинской промышленности в присутствии президента США Дональда Трампа не является чем-то уникальным
Дональд Трамп лично успокаивал супругу мужчины, упавшего в обморок во время мероприятия в Белом доме в четверг, рассказал в пятницу, 7 ноября, глава центров Medicare и Medicaid Мехмет Оз.
Днём ранее, в четверг, мероприятие по проблемам здравоохранения в США с участием Трампа прервалось после того, как один из его участников упал в обморок. Прессу попросили покинуть зал. Личность мужчины Белый дом не назвал.
Изначально в СМИ сообщили, что в обморок упал представитель фармацевтической компании-производителя лекарства для похудения "Оземпик" Novo Nordisk Гордон Финдлей. Однако в компании в комментарии РИА Новости опровергли эту информацию. Там заявили, что Финдлей не присутствовал на встрече.
Как рассказал Оз, президент США успокоил женщину — жену упавшего в обморок мужчины.
"Я хотел поговорить с женой, чтобы рассказать ей, что случилось и чтобы успокоить её. Президент увидел меня и спросил, с кем я разговаривал. Я сказал, что говорю с женой, тогда он сказал мне "дай мне этот телефон". И он поговорил с ней и успокоил её лучше, чем смог бы я сам", — поделился Оз на видео, опубликованном в официальном канале Белого дома в соцсети X.
Оз, который позвонил жене упавшего мужчины, присутствовал на мероприятии и начал ему помогать.
Трамп — не единственный политик, в присутствии которого падали в обморок. Так, во время коронации британского монарха Карла III и его супруги Камиллы, в обморок упало несколько военных.
"Небольшому числу военнослужащих, ожидавших участия в процессии, потребовалась помощь после обморока", — писали британские СМИ.
Среди упавших в обморок была и женщина-офицер Королевского военно-морского флота.
И никто этим падениям не удивлялся. Неоднократно падали в обморок военные и не только и на мероприятиях с участием матери нынешнего британского монарха — королевы Елизаветы II. Даже когда её хоронили, в обморок упал сотрудник лондонской полиции. А во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце в обморок упал стражник.
Все эти обмороки легко объяснимы: часто официальные мероприятия идут долгое время и военным и полицейским в парадной форме не всегда легко переносить многочасовые церемонии и сопутствующую им духоту или, подчас, жару.
Тем удивительнее, что этим и другим подобным инцидентам подчас предают мистическое значение. Ярким примером этого является история современной Украины.
От Януковича до Зеленского
Инаугурация четвёртого президента Украины Виктора Януковича 25 февраля 2010 года началась с конфуза — перед самым его носом закрылись двери Верховной Рады. В зале пленарных заседаний Янукович уже сам нарушил церемониал: вместо того, чтобы отдать удостоверение президента солдату почётного караула, он положил его себе в карман.
Оппозиция усмотрела в этом намёк на грядущую узурпацию власти и диктатуру "регионалов". На деле же Янукович был одним из слабейших президентов Украины — слабее и нерешительнее его был, пожалуй, лишь его предшественник — Виктор Ющенко.
Уже после Майдана вспомнили о закрытых дверях Рады и заявили: это был знак свыше, намёк на то, что Януковича от власти отстранит парламент. Но на деле Янукович по сути самоустранился от власти. "Майдановцы" захватили правительственный квартал в ночь на 22 февраля после того, как за несколько часов до этого оттуда были выведены силы правоохранителей. Янукович. При этом вечером 21 февраля Янукович спешно покинул свою резиденцию под украинской столицей. Т. е. по сути бежал. И лишь 22 февраля Рада отстранила Януковича своим постановлением.
Инаугурация следующего украинского президента — Петра Порошенко* — запомнилась падением в обморок солдата из почётного караула. Солдат, мимо которого Порошенко прошёл по ковровой дорожке, выронил карабин и упал.
В этом усмотрели намёк на кровопролитную войну. Однако "Антитеррористическая операция" началась ещё до президентства Порошенко. Военные продолжали падать в обморок на мероприятиях с Порошенко — к сентябрю 2018 года СМИ насчитали 5 таких случаев. Притом некоторые были особенно символическими: в марте 2018 года во время речи Порошенко в честь Нацгвардии, стоявший за его спиной знаменосец пошатнулся и упал, уронив президентский штандарт.
Но Порошенко не лишился власти досрочно. Более того, невзирая на все провокации, во время его президентства конфликт в Донбассе после подписания Минских соглашений перешёл в позиционную форму. И количество украинских потерь тогда несравнимо с нынешними украинскими потерями. Сам же Порошенко как мог лавировал.
С одной стороны, он перевооружал и реформировал украинскую армию и спецслужбы, создал при помощи США и Константинопольского патриарха Варфоломея "Православную церковь Украины", что заложило основы для нынешних гонений на каноничную православную церковь.
С другой - старался сильно не нарываться. Декларирующие поддержку русскоязычного населения и защиту православия политсилы спокойно заседали в Раде. Более того, существовало транспортное — железнодорожное — сообщение между Украиной и Россией.
Не сбылись и пророчества и касательно Владимира Зеленского. На его инаугурации в 2019 году солдат почётного караула уронил президентское удостоверение.
Однако парадоксальным образом Зеленский стал президентом, который не покинул свой пост с истечением полномочий, за что был прозван "пересидентом". Он стал президентом с самым длительным президентским сроком.
Более того, несмотря на то, что во время инаугурации Зеленского в обморок солдаты не падали, именно при его руководстве страной Украина несла и несёт несравнимые ни с чем в истории независимости этого государства потери. Покидает страну и мирное население.
Таким образом, искать в обмороках на официальных мероприятиях каких-то знамений не стоит.
* внесён в списки экстремистов и террористов
Читайте также: Танк-ёж, подарок по-египетски, трофейный дрон и украденная шайба. Неделя необычных фотофактов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампПетр ПорошенкоВиктор ЯнуковичРадаВерховная РадаСШАУкраинаДонбасс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:35Сырский заявил о тяжелом положении для ВСУ на фронте
10:25Звонок Зеленского из бункера, отношения России и США. Хроники событий на утро 9 ноября
10:20ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ в нескольких регионах Украины
10:14Кто виноват и что делать? Кофман о дефиците воды в ДНР
10:03На Сумском направлении восстановлен батальон "Арей" ВСУ
09:53Российские войска наступают на Сумском направлении
09:42Российские силы ПВО за ночь уничтожили более 40 украинских дронов
09:40ВСУ потеряли семь станций Starlink и пять пунктов управления БПЛА. Новости к этому часу
09:20Почему новый мэр Нью-Йорка менее радикален, чем программа КПРФ и к чему не готовы в НАТО — Мендкович
08:00Нестор-летописец — первый русский историк
07:29Головокружительные политики: странности, происходящие с людьми при "сильных мира сего"
07:18Плачевная охота на НЛО, "Бордель Европы" и Джоли перед воротами ТЦК. Кто удивил нас на прошедшей неделе
07:00Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ
06:29Западная Украина за минувшую неделю: у нового крематория во Львове будут европейские печи
05:51Тепла не будет всю зиму, но бежать бессмысленно: эксперты о ближайших перспективах Украины
05:45"ВСУ лучше сидеть в подвалах": Самойлов о том, как ВС РФ замыкают огромный котел в Покровске
05:15Купянск почти взят: Самойлов объяснил, на какие "горящие" участки Украина перебрасывает ВСУ
05:00Запуск "Буревестника": политолог Казаков про "ядерную повестку" в преддверии саммита в Будапеште
04:45Грег Вайнер: Заявление Трампа о ядерных испытаниях рассчитано на внутреннего потребителя
04:30Выгоднее не разбегаться: Ищенко описал реальные масштабы противоречий внутри Евросоюза
Лента новостейМолния