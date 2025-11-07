https://ukraina.ru/20251107/nochnye-vedmy-i-donbass-v-moskve-pokazali-frontovye-artefakty-i-kadry-novoy-epokhi-1071243322.html

"Ночные ведьмы" и Донбасс: в Москве показали фронтовые артефакты и кадры новой эпохи

"Ночные ведьмы" и Донбасс: в Москве показали фронтовые артефакты и кадры новой эпохи

Выставки фотографий "Новая Россия" и "Донбасс - Новороссия - Никарагуа" открылись в музее современной истории России в Москве. Осенью на площадке портала фото.ру прошел конкурс, члены жюри отсмотрели около 300 работ фотографов из разных регионов России. В экспозицию включили лучшие снимки. В торжественном открытии приняли участие дипломаты, фотографы, организаторы - Фото ру и издательство Новые регионы России, сотрудники и посетители музея. Подробнее - в репортаже корреспондентов Украина.ру.

