"Ослабит, но не убьет": Ищенко раскрыл, насколько разгром Украины уменьшит амбиции Запада
© telegram ukr_2025_ru
Разгром Украины нанесет удар по ресурсам и авторитету Запада, однако не станет для него фатальным ударом, поскольку масштаб потерь сравним с вирусным заболеванием, но не с масштабной эпидемией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос, насколько ослабит воинственность Запада разгром Украины, политолог дал четкий ответ. "Немного ослабит, но не убьет. Это для них не холера, а грипп", — заявил эксперт.
Он отметил, что при этом Запад потеряет часть авторитета, а впустую будут выброшены огромные ресурсы, "в том числе и европейская экономика, которую они аннулировали за счет санкций". Несмотря на это, Ищенко подчеркнул: "Но они продолжат борьбу".
Политолог привел пример, когда "стоило [президенту США Дональду] Трампу сделать небольшой шаг вперед, и найти весьма сложное, но компромиссное решение с [президентом РФ Владимиром] Путиным, когда речь идет о том, что Украина выведет свои войска с Донбасса, тут же прибежали европейцы и украинцы со своими 12 пунктами мирного плана".
По его словам, они сразу же отыграли назад, выдвинув требования о границах 1991 года и репарациях, "чтобы создать противовес движению Трампа навстречу Путину и снова выйти на заморозку по линии боевого соприкосновения", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.
