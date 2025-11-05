https://ukraina.ru/20251105/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-5-noyabrya--1071122616.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 5 ноября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, российские войска ведут бои за Красноармейск, Волчанск и Купянск, а также охватывают Гуляйполе в Запорожской области.
Волчанск, Запорожская область, Александр "Варяг" Матюшин, Украина.ру, Видео, ДНР, Покровск/Красноармейск, Купянск, Харьковская область
