Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 5 ноября - 05.11.2025
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 5 ноября
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 5 ноября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
2025-11-05T09:57
2025-11-05T09:57
По его словам, российские войска ведут бои за Красноармейск, Волчанск и Купянск, а также охватывают Гуляйполе в Запорожской области.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 5 ноября

09:57 05.11.2025
 
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, российские войска ведут бои за Красноармейск, Волчанск и Купянск, а также охватывают Гуляйполе в Запорожской области.
