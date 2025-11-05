https://ukraina.ru/20251105/svodka-minoborony-rossii-vsu-nesut-poteri-po-vsem-napravleniyam-udary-po-voennoy-logistike-1071135276.html

Сводка Минобороны России: ВСУ несут потери по всем направлениям, удары по военной логистике противника

На всех фронтах специальной военной операции Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают успешно выполнять поставленные задачи, нанося комплексные огневые удары по военным объектам, живой силе и инфраструктуре снабжения противника. Об этом 5 ноября передают официальные ресурсы Минобороны

Киевский режим, теряя до полутора тысяч солдат в сутки, пытается атаковать по всему фронту, но все его контратаки отбиваются с огромными для ВСУ потерями.Решительный отпор на фронте: контратаки ВСУ тщетныКак сообщили в Министерстве обороны РФ, оперативная обстановка остается под полным контролем российских войск. На Харьковском направлении за последние сутки сорваны четыре контратаки подразделений ВСУ. В районе Купянска в результате точных ударов уничтожено до 50 украинских военнослужащих. Кроме того, в Великом Бурлуке высокоточным ударом была выведена из строя последняя действующая АЗС. Данный объект использовался ВСУ для заправки военной техники. В зоне Красноармейска российские подразделения не допустили прорыва противника из оперативного окружения. За сутки здесь было героически отражено 12 вражеских контратак. На донецком направлении продолжается планомерное выдавливание противника с занимаемых позиций. Освобождены 24 здания в населённых пунктах Гнатовка и Рог в Донецкой Народной Республике. Украинская армия теряет ресурсы в тылуВозмездие настигает врага не только на передовой, но и в глубоком тылу, пишет телеграм-канал Украина.ру. В Полтавской и Кировоградской областях раздавались мощные взрывы — это российские ударные БПЛА "Герань" наносят удары по объектам военной инфраструктуры, складам боеприпасов и узлам логистики ВСУ. Российскими средствами разведки был выявлен и поражен цех по сборке беспилотников, что существенно подорвет возможности ВСУ по ведению разведки и атак. Также поражены ключевые объекты энергетики, питающие военную промышленность Украины, и склады с боеприпасами. Эффективная работа ПВО и ответ на террористические угрозыСистемы противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность, надёжно прикрывая гражданскую и военную инфраструктуру. За последние 24 часа силами ПВО сбито четыре снаряда реактивной системы HIMARS и 123 беспилотника-камикадзе украинского производства, сообщает Минобороны.В Ярославской области была отражена атака украинских БПЛА на гражданские объекты нефтеперерабатывающей промышленности. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, повреждения незначительны, пострадавших нет. Этот инцидент в очередной раз доказывает террористическую сущность киевского режима, который бьет по мирным объектам. Общие потери ВСУ за сутки, по данным Минобороны России, составили около 1460 военнослужащих, что является катастрофическим показателем для украинской армии. Инициатива на театре военных действий прочно удерживается Россией. ВСУ безуспешно тратят последние резервы в контратаках, в то время как российская армия методично уничтожает боевой потенциал ВСУ, включая объекты логистики и снабжения ГСМ, как это произошло в Великом Бурлуке.Главные темы к этому часу в материале Орудие суверенитета, шатдаун и падение Красноармейска. Хроника событий на 13:00 5 ноября на сайте Украина.ру

