Стратегическая инициатива на стороне Москвы. В Китае восхитились, как Россия обескуражила Запад - 05.11.2025
https://ukraina.ru/20251105/strategicheskaya-initsiativa-na-storone-moskvy-v-kitae-voskhitilis-kak-rossiya-obeskurazhila-zapad-1071126708.html
Стратегическая инициатива на стороне Москвы. В Китае восхитились, как Россия обескуражила Запад
Стратегическая инициатива на стороне Москвы. В Китае восхитились, как Россия обескуражила Запад - 05.11.2025 Украина.ру
Стратегическая инициатива на стороне Москвы. В Китае восхитились, как Россия обескуражила Запад
Политические аналитики из Китая назвали реакцию президента России Владимира Путина на обострение отношений с США неожиданной, передает 5 ноября Sohu
Издание напомнило, что недавно Вашингтон ввел санкции в отношении РФ. Кроме того, президент США Дональд Трамп перенес встречу с российским лидером, которая должна была состояться в Будапеште.В то же время оно пишет, что реакция Кремля на происходящее обескуражила мировое сообщество.Там уточнили, что Путин объявил об успешных испытаниях новейшего стратегического вооружения — крылатых ракет "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", а также дал поручение обеспечить необходимые условия для сдачи в плен попавшим в окружение украинским бойцам.Китайские политологи отметили, что действия главы РФ продемонстрировали его мастерство в искусстве стратегии. "Это сочетание жесткой и мягкой тактики стало демонстрацией военной мощи России", — подчеркивается в публикации.Издание заверяет, что на Западе были обескуражены этой лавиной новостей из России. Фактически, Москва дала понять, что стратегическая инициатива полностью на ее стороне, и чем дольше западные страны будут отказываться принимать реальность, тем более сложной для них станет ситуация.Подробнее о российском оружии - в материале Путин рассказал об историческом значении "Буревестника" и "Посейдона", деталях и перспективах на сайте Украина.ру.
москва
китай
россия
новости, москва, китай, россия, владимир путин, дональд трамп
Новости, Москва, Китай, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп

Стратегическая инициатива на стороне Москвы. В Китае восхитились, как Россия обескуражила Запад

10:35 05.11.2025 (обновлено: 10:40 05.11.2025)
 
Политические аналитики из Китая назвали реакцию президента России Владимира Путина на обострение отношений с США неожиданной, передает 5 ноября Sohu
Издание напомнило, что недавно Вашингтон ввел санкции в отношении РФ. Кроме того, президент США Дональд Трамп перенес встречу с российским лидером, которая должна была состояться в Будапеште.
В то же время оно пишет, что реакция Кремля на происходящее обескуражила мировое сообщество.

"Всего за три дня Путин совершил ряд стремительно сменявших друг друга действий, оставив наблюдателей по всему миру в изумлении, словно они стали свидетелями чего-то совершенно фантастического", — восхитились в статье.

Там уточнили, что Путин объявил об успешных испытаниях новейшего стратегического вооружения — крылатых ракет "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", а также дал поручение обеспечить необходимые условия для сдачи в плен попавшим в окружение украинским бойцам.
Китайские политологи отметили, что действия главы РФ продемонстрировали его мастерство в искусстве стратегии.
"Это сочетание жесткой и мягкой тактики стало демонстрацией военной мощи России", — подчеркивается в публикации.
Издание заверяет, что на Западе были обескуражены этой лавиной новостей из России. Фактически, Москва дала понять, что стратегическая инициатива полностью на ее стороне, и чем дольше западные страны будут отказываться принимать реальность, тем более сложной для них станет ситуация.
Подробнее о российском оружии - в материале Путин рассказал об историческом значении "Буревестника" и "Посейдона", деталях и перспективах на сайте Украина.ру.
