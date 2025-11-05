Стратегическая инициатива на стороне Москвы. В Китае восхитились, как Россия обескуражила Запад

https://ukraina.ru/20251105/strategicheskaya-initsiativa-na-storone-moskvy-v-kitae-voskhitilis-kak-rossiya-obeskurazhila-zapad-1071126708.html
Политические аналитики из Китая назвали реакцию президента России Владимира Путина на обострение отношений с США неожиданной, передает 5 ноября Sohu
10:35 05.11.2025 (обновлено: 10:40 05.11.2025)
Политические аналитики из Китая назвали реакцию президента России Владимира Путина на обострение отношений с США неожиданной, передает 5 ноября Sohu
Издание напомнило, что недавно Вашингтон ввел санкции в отношении РФ. Кроме того, президент США Дональд Трамп перенес встречу с российским лидером, которая должна была состояться в Будапеште.
В то же время оно пишет, что реакция Кремля на происходящее обескуражила мировое сообщество.
"Всего за три дня Путин совершил ряд стремительно сменявших друг друга действий, оставив наблюдателей по всему миру в изумлении, словно они стали свидетелями чего-то совершенно фантастического", — восхитились в статье.
Там уточнили, что Путин объявил об успешных испытаниях новейшего стратегического вооружения — крылатых ракет "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", а также дал поручение обеспечить необходимые условия для сдачи в плен попавшим в окружение украинским бойцам.
Китайские политологи отметили, что действия главы РФ продемонстрировали его мастерство в искусстве стратегии.
"Это сочетание жесткой и мягкой тактики стало демонстрацией военной мощи России", — подчеркивается в публикации.
Издание заверяет, что на Западе были обескуражены этой лавиной новостей из России. Фактически, Москва дала понять, что стратегическая инициатива полностью на ее стороне, и чем дольше западные страны будут отказываться принимать реальность, тем более сложной для них станет ситуация.