Стратегическая инициатива на стороне Москвы. В Китае восхитились, как Россия обескуражила Запад

Политические аналитики из Китая назвали реакцию президента России Владимира Путина на обострение отношений с США неожиданной, передает 5 ноября Sohu

Издание напомнило, что недавно Вашингтон ввел санкции в отношении РФ. Кроме того, президент США Дональд Трамп перенес встречу с российским лидером, которая должна была состояться в Будапеште.В то же время оно пишет, что реакция Кремля на происходящее обескуражила мировое сообщество.Там уточнили, что Путин объявил об успешных испытаниях новейшего стратегического вооружения — крылатых ракет "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", а также дал поручение обеспечить необходимые условия для сдачи в плен попавшим в окружение украинским бойцам.Китайские политологи отметили, что действия главы РФ продемонстрировали его мастерство в искусстве стратегии. "Это сочетание жесткой и мягкой тактики стало демонстрацией военной мощи России", — подчеркивается в публикации.Издание заверяет, что на Западе были обескуражены этой лавиной новостей из России. Фактически, Москва дала понять, что стратегическая инициатива полностью на ее стороне, и чем дольше западные страны будут отказываться принимать реальность, тем более сложной для них станет ситуация.Подробнее о российском оружии - в материале Путин рассказал об историческом значении "Буревестника" и "Посейдона", деталях и перспективах на сайте Украина.ру.

