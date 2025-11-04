ВС РФ укрепляют позиции. Обстановка на Северском направлении - 04.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251104/vs-rf-ukreplyayut-pozitsii-obstanovka-na-severskom-napravlenii--1071102653.html
ВС РФ укрепляют позиции. Обстановка на Северском направлении
ВС РФ укрепляют позиции. Обстановка на Северском направлении - 04.11.2025 Украина.ру
ВС РФ укрепляют позиции. Обстановка на Северском направлении
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал об обстановке на Северском направлении в зоне спецоперации
2025-11-04T14:40
2025-11-04T14:40
новости
северск
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/12/1063222853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42102b1f9b26dba5c53c9258a136d227.jpg
🟥 Российские войска продолжают активное наступление, продвигаясь в районе Васюковки. Здесь бои носят плотный и маневренный характер, противник пытается удержать населённый пункт, однако линии его обороны постепенно смещаются под давлением российских подразделений.🟥 В Звановке продолжаются ожесточённые бои, в результате которых российским силам удалось расширить зону контроля. Противник несёт потери и постепенно теряет устойчивость обороны, ключевые позиции переходят под контроль российских подразделений.🟥 В южной части Северска, вдоль улицы Павлова, подразделения ВС РФ закрепились, вытеснив противника из нескольких опорных пунктов. Это позволило расширить тактический плацдарм для дальнейшего продвижения в глубину обороны.Подробнее о других успехах россиян - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
северск
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/12/1063222853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_474ccb620499a45f628dd1e444259f63.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, северск, россия, украина
Новости, Северск, Россия, Украина

ВС РФ укрепляют позиции. Обстановка на Северском направлении

14:40 04.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал об обстановке на Северском направлении в зоне спецоперации
🟥 Российские войска продолжают активное наступление, продвигаясь в районе Васюковки. Здесь бои носят плотный и маневренный характер, противник пытается удержать населённый пункт, однако линии его обороны постепенно смещаются под давлением российских подразделений.
🟥 В Звановке продолжаются ожесточённые бои, в результате которых российским силам удалось расширить зону контроля. Противник несёт потери и постепенно теряет устойчивость обороны, ключевые позиции переходят под контроль российских подразделений.
🟥 В южной части Северска, вдоль улицы Павлова, подразделения ВС РФ закрепились, вытеснив противника из нескольких опорных пунктов. Это позволило расширить тактический плацдарм для дальнейшего продвижения в глубину обороны.
Подробнее о других успехах россиян - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСеверскРоссияУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49Памятник Ивану Грозному установили в Вологде, Зеленский отправился на Доброполье. Главное к этому часу
15:43Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах
15:30Россия определяет правила новой эпохи: почему Европа проигрывает в стратегической конкуренции
15:27Одесситку приговорили за публикацию видеороликов о мобилизации
15:15Санкции США — новый вызов для восточных партнеров России — Иванов оценил последствия ограничений
15:04Падение фронта под Красноармейском: украинская группировка в Димитрове оказалась в котле
14:41Немецкий генерал признал крах украинской обороны
14:40ВС РФ укрепляют позиции. Обстановка на Северском направлении
14:38Убийство детей прощать нельзя: почему срочники "Курорт" и "Дартс" добровольно отправились в зону СВО
14:22Боевой психоз ВСУ в действии: демобилизованный десантник устроил террор в киевских сёлах
14:09ЕС выделил Украине пакет финансовой помощи
14:09Система ПВО надежно прикрывает Белгородскую область от атак киевского режима
13:53Почти две тысячи колумбийских наемников воюют за ВСУ — Die Welt
13:45ВСУ снова попытались десантом спасти окруженцев Красноармейска
13:26Роман Самохвалов: Бизнес в ДНР – это, конечно, бойцы. Всем тяжело, но экономика региона растёт
13:25Кровавая расправа ВСУ над мирными жителями: трагедия у Петропавловки
13:10Минобороны Украины готовит для ВСУ новые контакты
13:06Зеленский "напуган до смерти": в Киеве прямо признали провал энергетической системы
13:00Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября
12:58Обстановка на Запорожском направлении
Лента новостейМолния