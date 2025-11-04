ВС РФ укрепляют позиции. Обстановка на Северском направлении
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал об обстановке на Северском направлении в зоне спецоперации
🟥 Российские войска продолжают активное наступление, продвигаясь в районе Васюковки. Здесь бои носят плотный и маневренный характер, противник пытается удержать населённый пункт, однако линии его обороны постепенно смещаются под давлением российских подразделений.
🟥 В Звановке продолжаются ожесточённые бои, в результате которых российским силам удалось расширить зону контроля. Противник несёт потери и постепенно теряет устойчивость обороны, ключевые позиции переходят под контроль российских подразделений.
🟥 В южной части Северска, вдоль улицы Павлова, подразделения ВС РФ закрепились, вытеснив противника из нескольких опорных пунктов. Это позволило расширить тактический плацдарм для дальнейшего продвижения в глубину обороны.
Подробнее о других успехах россиян - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
Подписывайся на