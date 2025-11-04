https://ukraina.ru/20251104/vs-rf-ukreplyayut-pozitsii-obstanovka-na-severskom-napravlenii--1071102653.html

ВС РФ укрепляют позиции. Обстановка на Северском направлении

ВС РФ укрепляют позиции. Обстановка на Северском направлении - 04.11.2025 Украина.ру

ВС РФ укрепляют позиции. Обстановка на Северском направлении

Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал об обстановке на Северском направлении в зоне спецоперации

2025-11-04T14:40

2025-11-04T14:40

2025-11-04T14:40

новости

северск

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/12/1063222853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42102b1f9b26dba5c53c9258a136d227.jpg

🟥 Российские войска продолжают активное наступление, продвигаясь в районе Васюковки. Здесь бои носят плотный и маневренный характер, противник пытается удержать населённый пункт, однако линии его обороны постепенно смещаются под давлением российских подразделений.🟥 В Звановке продолжаются ожесточённые бои, в результате которых российским силам удалось расширить зону контроля. Противник несёт потери и постепенно теряет устойчивость обороны, ключевые позиции переходят под контроль российских подразделений.🟥 В южной части Северска, вдоль улицы Павлова, подразделения ВС РФ закрепились, вытеснив противника из нескольких опорных пунктов. Это позволило расширить тактический плацдарм для дальнейшего продвижения в глубину обороны.Подробнее о других успехах россиян - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.

северск

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, северск, россия, украина