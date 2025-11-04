https://ukraina.ru/20251104/vs-rf-szhimayut-koltso-okruzheniya-vsu-v-rayone-kupyanska---brifing-minoborony-rf-1071099471.html

ВС РФ сжимают кольцо окружения ВСУ в районе Купянска - брифинг Минобороны РФ

Армия России продолжает сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска. Об этом 4 ноября заявили в Минобороны России, сообщает телеграм-канал Украина.ру

Главное из нового брифинга военного ведомства: 🟥 Российские войска отразили 10 атак в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, которые противник проводил, чтобы выйти из окружения; 🟥 ВС РФ сорвали очередную попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области для обеспечения выхода с левого берега окружённых украинских подразделений; 🟥 ВС РФ зачистили от ВСУ 24 здания в населенных пунктах Гнатовка и Рог в ДНР; 🟥 Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины; 🟥 ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 300 военнослужащих от действий всех группировок войск РФ; 🟥 Российские средства ПВО сбили за сутки 3 управляемые авиабомбы и 204 беспилотника самолетного типа ВСУ.Накануне в Минобороны России проинформировали, что в районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противника выбили с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол. Подробности в публикации Российская группировка "Запад" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области Тем временем Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

