ВС РФ сжимают кольцо окружения ВСУ в районе Купянска - брифинг Минобороны РФ

Армия России продолжает сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска. Об этом 4 ноября заявили в Минобороны России, сообщает телеграм-канал Украина.ру
Главное из нового брифинга военного ведомства: 🟥 Российские войска отразили 10 атак в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, которые противник проводил, чтобы выйти из окружения; 🟥 ВС РФ сорвали очередную попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области для обеспечения выхода с левого берега окружённых украинских подразделений; 🟥 ВС РФ зачистили от ВСУ 24 здания в населенных пунктах Гнатовка и Рог в ДНР; 🟥 Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины; 🟥 ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 300 военнослужащих от действий всех группировок войск РФ; 🟥 Российские средства ПВО сбили за сутки 3 управляемые авиабомбы и 204 беспилотника самолетного типа ВСУ.Накануне в Минобороны России проинформировали, что в районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противника выбили с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол. Подробности в публикации Российская группировка "Запад" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области Тем временем Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, россия, купянск, оскол, вооруженные силы украины, впк, украина, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, разгром всу, окружение всу
Новости, Россия, Купянск, Оскол, Вооруженные силы Украины, ВПК, Украина, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ВСУ, разгром ВСУ, окружение ВСУ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Министерство обороны РФ
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Армия России продолжает сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска. Об этом 4 ноября заявили в Минобороны России, сообщает телеграм-канал Украина.ру
Главное из нового брифинга военного ведомства:
🟥 Российские войска отразили 10 атак в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, которые противник проводил, чтобы выйти из окружения;
🟥 ВС РФ сорвали очередную попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области для обеспечения выхода с левого берега окружённых украинских подразделений;
🟥 ВС РФ зачистили от ВСУ 24 здания в населенных пунктах Гнатовка и Рог в ДНР;
🟥 Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины;
🟥 ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 300 военнослужащих от действий всех группировок войск РФ;
🟥 Российские средства ПВО сбили за сутки 3 управляемые авиабомбы и 204 беспилотника самолетного типа ВСУ.
Накануне в Минобороны России проинформировали, что в районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противника выбили с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол. Подробности в публикации Российская группировка "Запад" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области
Тем временем Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Новости Россия Купянск Оскол Вооруженные силы Украины ВПК Украина Украина.ру СВО дзен новости СВО новости СВО сейчас новости СВО Россия ВСУ разгром ВСУ окружение ВСУ
 
Лента новостейМолния