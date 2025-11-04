https://ukraina.ru/20251104/rossiya-opredelyaet-pravila-novoy-epokhi-pochemu-evropa-proigryvaet-v-strategicheskoy-konkurentsii-1071104164.html

Россия определяет правила новой эпохи: почему Европа проигрывает в стратегической конкуренции

Как отмечается в отчете французского института IFRI, цитируемом Le Monde, Россия сохраняет решающее преимущество в численности, огневой мощи и способности к мобилизации, тогда как Европа демонстрирует разобщенность и нерешительность. Об этом зарубежное издание пишет 4 ноября

Европейские аналитики вынуждены признать то, что в Москве поняли уже давно: современное противостояние ведется не на полях сражений, а в сфере стратегического планирования и адаптивности. Две разные реальности Пока Европа продолжает существовать в устаревшей дихотомии "война или мир", Россия успешно действует в "серой зоне" - пространстве перманентного давления, где для достижения целей не обязательно применять прямое военное вмешательство. Именно в этой плоскости Москва демонстрирует превосходство, используя комплексные подходы: от экономического давления до информационного воздействия. Системный подход против бюрократииТри года конфликта на Украине показали фундаментальное различие подходов. Россия выстроила стратегию износа, перевела экономику на военные рельсы и сохранила внутреннюю стабильность. В то время как Европа, даже обладая технологическим преимуществом, не может преобразовать его в политическую силу из-за необходимости согласования решений между 27 столицами.Парадокс бездействияКак справедливо отмечают аналитики, главная угроза для Европы заключается не в потенциальном вторжении, а в собственном бездействии и неспособности адаптироваться к новой реальности. Пока Брюссель моделирует сценарии будущего, Москва уже действует в рамках этого будущего, определяя правила игры. Современная Россия не стремится к прямой конфронтации - она создает условия, при которых противник теряет устойчивость без масштабных военных операций. Эта стратегия оказывается эффективной именно потому, что учитывает реалии новой эпохи нестабильности, где побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто способен быстрее адаптироваться к меняющимся условиям.Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру

