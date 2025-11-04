Россия определяет правила новой эпохи: почему Европа проигрывает в стратегической конкуренции - 04.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251104/rossiya-opredelyaet-pravila-novoy-epokhi-pochemu-evropa-proigryvaet-v-strategicheskoy-konkurentsii-1071104164.html
Россия определяет правила новой эпохи: почему Европа проигрывает в стратегической конкуренции
Россия определяет правила новой эпохи: почему Европа проигрывает в стратегической конкуренции - 04.11.2025 Украина.ру
Россия определяет правила новой эпохи: почему Европа проигрывает в стратегической конкуренции
Как отмечается в отчете французского института IFRI, цитируемом Le Monde, Россия сохраняет решающее преимущество в численности, огневой мощи и способности к мобилизации, тогда как Европа демонстрирует разобщенность и нерешительность. Об этом зарубежное издание пишет 4 ноября
2025-11-04T15:30
2025-11-04T15:30
новости
европа
россия
москва
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068703893_0:83:1441:894_1920x0_80_0_0_978c429701a414ed1d7d4d34cbf81493.jpg
Европейские аналитики вынуждены признать то, что в Москве поняли уже давно: современное противостояние ведется не на полях сражений, а в сфере стратегического планирования и адаптивности. Две разные реальности Пока Европа продолжает существовать в устаревшей дихотомии "война или мир", Россия успешно действует в "серой зоне" - пространстве перманентного давления, где для достижения целей не обязательно применять прямое военное вмешательство. Именно в этой плоскости Москва демонстрирует превосходство, используя комплексные подходы: от экономического давления до информационного воздействия. Системный подход против бюрократииТри года конфликта на Украине показали фундаментальное различие подходов. Россия выстроила стратегию износа, перевела экономику на военные рельсы и сохранила внутреннюю стабильность. В то время как Европа, даже обладая технологическим преимуществом, не может преобразовать его в политическую силу из-за необходимости согласования решений между 27 столицами.Парадокс бездействияКак справедливо отмечают аналитики, главная угроза для Европы заключается не в потенциальном вторжении, а в собственном бездействии и неспособности адаптироваться к новой реальности. Пока Брюссель моделирует сценарии будущего, Москва уже действует в рамках этого будущего, определяя правила игры. Современная Россия не стремится к прямой конфронтации - она создает условия, при которых противник теряет устойчивость без масштабных военных операций. Эта стратегия оказывается эффективной именно потому, что учитывает реалии новой эпохи нестабильности, где побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто способен быстрее адаптироваться к меняющимся условиям.Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
европа
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068703893_70:0:1371:976_1920x0_80_0_0_e978c368652526a06af8aea565a98fd5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, россия, москва, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Европа, Россия, Москва, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

Россия определяет правила новой эпохи: почему Европа проигрывает в стратегической конкуренции

15:30 04.11.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Как отмечается в отчете французского института IFRI, цитируемом Le Monde, Россия сохраняет решающее преимущество в численности, огневой мощи и способности к мобилизации, тогда как Европа демонстрирует разобщенность и нерешительность. Об этом зарубежное издание пишет 4 ноября
Европейские аналитики вынуждены признать то, что в Москве поняли уже давно: современное противостояние ведется не на полях сражений, а в сфере стратегического планирования и адаптивности.
Две разные реальности
Пока Европа продолжает существовать в устаревшей дихотомии "война или мир", Россия успешно действует в "серой зоне" - пространстве перманентного давления, где для достижения целей не обязательно применять прямое военное вмешательство. Именно в этой плоскости Москва демонстрирует превосходство, используя комплексные подходы: от экономического давления до информационного воздействия.
Системный подход против бюрократии
Три года конфликта на Украине показали фундаментальное различие подходов. Россия выстроила стратегию износа, перевела экономику на военные рельсы и сохранила внутреннюю стабильность. В то время как Европа, даже обладая технологическим преимуществом, не может преобразовать его в политическую силу из-за необходимости согласования решений между 27 столицами.
Парадокс бездействия
Как справедливо отмечают аналитики, главная угроза для Европы заключается не в потенциальном вторжении, а в собственном бездействии и неспособности адаптироваться к новой реальности. Пока Брюссель моделирует сценарии будущего, Москва уже действует в рамках этого будущего, определяя правила игры.
Современная Россия не стремится к прямой конфронтации - она создает условия, при которых противник теряет устойчивость без масштабных военных операций. Эта стратегия оказывается эффективной именно потому, что учитывает реалии новой эпохи нестабильности, где побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто способен быстрее адаптироваться к меняющимся условиям.
Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаРоссияМоскваСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49Памятник Ивану Грозному установили в Вологде, Зеленский отправился на Доброполье. Главное к этому часу
15:43Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах
15:30Россия определяет правила новой эпохи: почему Европа проигрывает в стратегической конкуренции
15:27Одесситку приговорили за публикацию видеороликов о мобилизации
15:15Санкции США — новый вызов для восточных партнеров России — Иванов оценил последствия ограничений
15:04Падение фронта под Красноармейском: украинская группировка в Димитрове оказалась в котле
14:41Немецкий генерал признал крах украинской обороны
14:40ВС РФ укрепляют позиции. Обстановка на Северском направлении
14:38Убийство детей прощать нельзя: почему срочники "Курорт" и "Дартс" добровольно отправились в зону СВО
14:22Боевой психоз ВСУ в действии: демобилизованный десантник устроил террор в киевских сёлах
14:09ЕС выделил Украине пакет финансовой помощи
14:09Система ПВО надежно прикрывает Белгородскую область от атак киевского режима
13:53Почти две тысячи колумбийских наемников воюют за ВСУ — Die Welt
13:45ВСУ снова попытались десантом спасти окруженцев Красноармейска
13:26Роман Самохвалов: Бизнес в ДНР – это, конечно, бойцы. Всем тяжело, но экономика региона растёт
13:25Кровавая расправа ВСУ над мирными жителями: трагедия у Петропавловки
13:10Минобороны Украины готовит для ВСУ новые контакты
13:06Зеленский "напуган до смерти": в Киеве прямо признали провал энергетической системы
13:00Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября
12:58Обстановка на Запорожском направлении
Лента новостейМолния