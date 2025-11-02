Отправятся "в пешее путешествие": почему новые угрозы Трампа Пекину обречены на провал - 02.11.2025 Украина.ру
Отправятся "в пешее путешествие": почему новые угрозы Трампа Пекину обречены на провал
Отправятся "в пешее путешествие": почему новые угрозы Трампа Пекину обречены на провал
Попытки Вашингтона оказать давление на Пекин с целью разрыва экономических связей с Москвой не увенчаются успехом. Китай не пойдет на невыгодные уступки, а временные сложности будут решены за счет создания обходных схем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
2025-11-02T05:00
2025-11-02T05:00
Отвечая на вопрос о возможном давлении президента США Дональда Трампа на лидера Китая Си Цзиньпина по вопросу закупок российской нефти, эксперт напомнил о предыдущем опыте. "Администрация [экс-президента США Джо] Байдена уловила этот факт ещё в 2022-м и ещё тогда пыталась воздействовать на Китай, призывая его разорвать с Россией экономические связи... Но была вежливо послана китайцами в пешее путешествие", — отметил Конончук.Он подчеркнул, что нынешняя администрация США не добьется большего успеха. "Если встреча Трампа и Си всё же состоится, ответ Си будет однозначным: Китай на невыгодные для себя уступки не пойдёт, как закупали российскую нефть, так и будут закупать", — заявил философ-китаист.Эксперт также прокомментировал возможное временное сокращение закупок. "Определённые сокращения закупок российской нефти и Индией, и Китаем после введения санкций... будут, но ровно до тех пор, пока две стороны не отработают схемы по обходу санкций. Так было уже много раз, так будет и снова", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Отправятся "в пешее путешествие": почему новые угрозы Трампа Пекину обречены на провал

05:00 02.11.2025
 
Попытки Вашингтона оказать давление на Пекин с целью разрыва экономических связей с Москвой не увенчаются успехом. Китай не пойдет на невыгодные уступки, а временные сложности будут решены за счет создания обходных схем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
Отвечая на вопрос о возможном давлении президента США Дональда Трампа на лидера Китая Си Цзиньпина по вопросу закупок российской нефти, эксперт напомнил о предыдущем опыте.
"Администрация [экс-президента США Джо] Байдена уловила этот факт ещё в 2022-м и ещё тогда пыталась воздействовать на Китай, призывая его разорвать с Россией экономические связи... Но была вежливо послана китайцами в пешее путешествие", — отметил Конончук.
Он подчеркнул, что нынешняя администрация США не добьется большего успеха. "Если встреча Трампа и Си всё же состоится, ответ Си будет однозначным: Китай на невыгодные для себя уступки не пойдёт, как закупали российскую нефть, так и будут закупать", — заявил философ-китаист.
Эксперт также прокомментировал возможное временное сокращение закупок. "Определённые сокращения закупок российской нефти и Индией, и Китаем после введения санкций... будут, но ровно до тех пор, пока две стороны не отработают схемы по обходу санкций. Так было уже много раз, так будет и снова", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния