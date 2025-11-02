"Геополитический центр тяжести сместился в Азию" — Олег Иванов о новом мировом порядке - 02.11.2025 Украина.ру
"Геополитический центр тяжести сместился в Азию" — Олег Иванов о новом мировом порядке
"Геополитический центр тяжести сместился в Азию" — Олег Иванов о новом мировом порядке
"Геополитический центр тяжести сместился в Азию" — Олег Иванов о новом мировом порядке
Китайское руководство погружено в реализацию концепции построения сообщества единой судьбы человечества на фоне смещения геополитического центра тяжести. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2025-11-02T04:30
2025-11-02T04:30
Он отметил, что этот факт дает КНР возможность играть особую роль. "Этот факт дает КНР возможность играть особую роль и накладывает на республику особую ответственность за судьбы мира. Это также открывает путь к большему участию страны в глобальном управлении в мире", — пояснил Олег Иванов.По словам эксперта, отношение китайских партнеров к России характеризуется как исключительно позитивное. "Китайцы видят в нас тех, кто стоит рядом с ними, разделяет их озабоченности, тревоги и имеет во многом общие подходы решения международных проблем и достижения поставленных целей", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в интервью "Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"Геополитический центр тяжести сместился в Азию" — Олег Иванов о новом мировом порядке

Китайское руководство погружено в реализацию концепции построения сообщества единой судьбы человечества на фоне смещения геополитического центра тяжести. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
"Китай прекрасно понимает, что геополитический и геоэкономический центр тяжести сместился из Евроатлантики в Азию и Азиатско-тихоокеанский регион (АТР)", — заявил эксперт.
Он отметил, что этот факт дает КНР возможность играть особую роль. "Этот факт дает КНР возможность играть особую роль и накладывает на республику особую ответственность за судьбы мира. Это также открывает путь к большему участию страны в глобальном управлении в мире", — пояснил Олег Иванов.
По словам эксперта, отношение китайских партнеров к России характеризуется как исключительно позитивное.
"Китайцы видят в нас тех, кто стоит рядом с ними, разделяет их озабоченности, тревоги и имеет во многом общие подходы решения международных проблем и достижения поставленных целей", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в интервью "Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине" на сайте Украина.ру.
29 октября, 20:00
Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на УкраинеНе в интересах Пекина, чтобы Россия сейчас свернула военные действия и согласилась взять паузу, которую на Западе и во всем мире истолкуют как признание поражения в противостоянии с западным блоком на территории Украины.
Лента новостейМолния