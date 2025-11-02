"Геополитический центр тяжести сместился в Азию" — Олег Иванов о новом мировом порядке

Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине

Не в интересах Пекина, чтобы Россия сейчас свернула военные действия и согласилась взять паузу, которую на Западе и во всем мире истолкуют как признание поражения в противостоянии с западным блоком на территории Украины.