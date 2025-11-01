Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 1 ноября - 01.11.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 1 ноября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, подразделения ВС РФ успешно продвигаются сразу на нескольких направлениях, а в районе Покровска ВСУ попытались контратаковать и были разбиты.
александр "варяг" матюшин
Александр "Варяг" Матюшин

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 1 ноября

10:28 01.11.2025
 
