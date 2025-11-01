https://ukraina.ru/20251101/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-1-noyabrya-1071020429.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 1 ноября

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 1 ноября - 01.11.2025 Украина.ру

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 1 ноября

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.

2025-11-01T10:28

2025-11-01T10:28

2025-11-01T10:28

видео

александр "варяг" матюшин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071020307_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb7e46b628bc8412c8fc23804deea1ab.jpg

По его словам, подразделения ВС РФ успешно продвигаются сразу на нескольких направлениях, а в районе Покровска ВСУ попытались контратаковать и были разбиты.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, александр "варяг" матюшин, видео