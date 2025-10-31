Оперативная сводка за 31 октября: успешное наступление ВС РФ и предотвращение теракта
ВС РФ продолжают успешное наступление на ключевых направлениях, нанесены точечные удары по цехам сборки украинских ракет и энергообъектам. Краткую сводку за 31 октября представляет Украина.ру
🟥 Подразделения группировки "Восток" освободили н.п. Новоалександровка в Днепропетровской области.
🟥 Группировка "Запад" завершает ликвидацию подразделений ВСУ в районах Петропавловки и Куриловки Харьковской области.
🟥 Российские военные в течение недели нанесли массированный и пять групповых ударов. Поражены цеха сборки крылатых ракет "Фламинго" и объект энергетической инфраструктуры в Одесской области.
🟥 В Краснодарском крае сотрудниками ФСБ предотвращена попытка теракта на объекте железнодорожной инфраструктуры. Установлено, что подозреваемый 1981 г.р. самостоятельно вышел на связь с проукраинской радикальной группировкой.
