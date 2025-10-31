Мирный процесс или имитация? Европа и США замыливают переговоры - 31.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251031/mirnyy-protsess-ili-imitatsiya-evropa-i-ssha-zamylivayut-peregovory--1070996474.html
Мирный процесс или имитация? Европа и США замыливают переговоры
Мирный процесс или имитация? Европа и США замыливают переговоры - 31.10.2025 Украина.ру
Мирный процесс или имитация? Европа и США замыливают переговоры
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была отменена из-за нарастающего давления антитрамповской европейской коалиции.
2025-10-31T18:42
2025-10-31T18:42
европа
сша
будапешт
владимир путин
дональд трамп
михаил павлив
украина.ру
видео
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070996354_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7cd23c9d27505fcf43d1b370c1a28e8e.png
Европа вновь применяет стратегию "профанации" переговоров — как при обсуждении гарантий для Украины летом, так и сейчас с новым 12-пунктовым планом. В то же время США ведут подковерную работу по большому соглашению между Кремлем и Белым домом, что отражено в некоторых пунктах плана. Об этом изданию Украина.ру рассказал политтехнолог и публицист Михаил Павлив.
https://ukraina.ru/20251030/evropa-predstavila-12-punktov-plana-po-ukraine-1070942450.html
европа
сша
будапешт
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070996354_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc20b7e13ece5757325c84cca844362b.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
европа, сша, будапешт, владимир путин, дональд трамп, михаил павлив, украина.ру, видео, украина, владимир зеленский, переговоры, переговоры по украине 2025
Европа, США, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Михаил Павлив, Украина.ру, Видео, Украина, Владимир Зеленский, переговоры, переговоры по Украине 2025

Мирный процесс или имитация? Европа и США замыливают переговоры

18:42 31.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была отменена из-за нарастающего давления антитрамповской европейской коалиции.
Европа вновь применяет стратегию "профанации" переговоров — как при обсуждении гарантий для Украины летом, так и сейчас с новым 12-пунктовым планом. В то же время США ведут подковерную работу по большому соглашению между Кремлем и Белым домом, что отражено в некоторых пунктах плана.
Об этом изданию Украина.ру рассказал политтехнолог и публицист Михаил Павлив.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Вчера, 20:28
Европа представила 12 пунктов плана по УкраинеЕвропейские политики вновь достали из ящиков свои толстые папки с "мирными инициативами", объявили о двенадцати пунктах, двух фазах и механизмах контроля, и, как это уже было не раз, попытались представить ситуацию так, будто именно Киев определяет правила игры, а не просто соглашается с командами внешних покровителей.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЕвропаСШАБудапештВладимир ПутинДональд ТрампМихаил ПавливУкраина.руВидеоУкраинаВладимир Зеленскийпереговорыпереговоры по Украине 2025
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:56Зачистка на всех фронтах: от запрета экстремистских НКО до ареста русофобских агентов
18:42Тотальная компромат-революция: хакеры обнажили финансовые тайны Украины
18:42Мирный процесс или имитация? Европа и США замыливают переговоры
18:33"Мясорубка" для чужих детей: киевский нардеп жалеет, что пушечное мясо сбегает за границу
18:25Под знаком тоталитарной секты: Киевский режим продолжает войну с православием
18:15Актерский бенефис: Зеленский запустил по Западу фейковую ракету "Фламинго". Видео
18:11"Сырский решил добить наш гарнизон": боевик ВСУ опубликовал голосовое с криком о помощи
18:05Сторонник Киева победил на выборах в Нидерландах, но для голландского Трампа Вилдерса ещё не всё потеряно
18:05Прорыв в Красноармейске и ложь Киева, секретные переговоры Европы на фоне краха фронта. Итоги 31 октября
17:53Нейросеть против разума: как украинские политики "управляют гражданами с помощью ИИ"
17:39Скандальные аресты Христенко и Кудрицкого. Какие цели преследует Зеленский
17:09"Желающие" в Испании желают пустого, сбитые дроны и рост тарифов. Новости этого вечера
16:46Обзор событий: указы о соцгарантиях, угрозы ударов и инцидент в Крыму
16:44Европа готовит новый план: или голодать, или признать Донбасс
16:39Наступление российских войск на границе Днепропетровской и Запорожской областей: новые прорывы
16:29Ядерная Пандора Дональда Трампа. США могут возглавить новую гонку вооружений
16:25"Бульдог-фантазёр": Малюк объявил о "секретном уничтожении" российского оружия, о котором никто не знал
16:11Чисто воздушная тревога. Что с шведскими истребителями для Украины
16:11Перепутали границу: почему украинские пограничники массово бегут в ЕС
16:00"Украинский проект" Бенито Муссолини
Лента новостейМолния