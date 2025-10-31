https://ukraina.ru/20251031/mirnyy-protsess-ili-imitatsiya-evropa-i-ssha-zamylivayut-peregovory--1070996474.html
Мирный процесс или имитация? Европа и США замыливают переговоры
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была отменена из-за нарастающего давления антитрамповской европейской коалиции.
Европа вновь применяет стратегию "профанации" переговоров — как при обсуждении гарантий для Украины летом, так и сейчас с новым 12-пунктовым планом. В то же время США ведут подковерную работу по большому соглашению между Кремлем и Белым домом, что отражено в некоторых пунктах плана. Об этом изданию Украина.ру рассказал политтехнолог и публицист Михаил Павлив.
