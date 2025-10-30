Удары по Лозовой и Павлограду: аналитик о том, как ВС РФ уничтожают железнодорожную логистику ВСУ - 30.10.2025 Украина.ру
Удары по Лозовой и Павлограду: аналитик о том, как ВС РФ уничтожают железнодорожную логистику ВСУ
Удары по Лозовой и Павлограду: аналитик о том, как ВС РФ уничтожают железнодорожную логистику ВСУ - 30.10.2025 Украина.ру
Удары по Лозовой и Павлограду: аналитик о том, как ВС РФ уничтожают железнодорожную логистику ВСУ
Удары по железнодорожным узлам Лозовая и Павлоград наносят серьезный урон логистике ВСУ, затрудняя снабжение группировок на фронте, хотя и не носят тотального характера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-10-30T05:00
2025-10-30T05:00
Комментируя роль ударов ВС РФ по логистике противника, Рожин подтвердил их целенаправленный характер. "Наши войска бьют и по Лозовой, и по Павлограду именно с точки зрения нарушения логистики", — заявил эксперт.При этом он отметил, что ситуация в Донбассе отличается от других регионов. "Но сказать, что она полностью обрушена, я бы поостерегся. Там не такие проблемы, как в Сумской и Черниговской областях, где у противника слабая ПВО, и идет охота на подвижной состав", — уточнил аналитик.Тем не менее, по его словам, последствия для ВСУ весьма ощутимы. "Тем не менее, и в Донбассе Украина несла потери в людях, в технике, в сроках доставки грузов. Это оказывает не решающее, но серьезное значение", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров на сайте Украина.ру.
Перейти в фотобанк
Удары по железнодорожным узлам Лозовая и Павлоград наносят серьезный урон логистике ВСУ, затрудняя снабжение группировок на фронте, хотя и не носят тотального характера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Комментируя роль ударов ВС РФ по логистике противника, Рожин подтвердил их целенаправленный характер. "Наши войска бьют и по Лозовой, и по Павлограду именно с точки зрения нарушения логистики", — заявил эксперт.
При этом он отметил, что ситуация в Донбассе отличается от других регионов. "Но сказать, что она полностью обрушена, я бы поостерегся. Там не такие проблемы, как в Сумской и Черниговской областях, где у противника слабая ПВО, и идет охота на подвижной состав", — уточнил аналитик.
Тем не менее, по его словам, последствия для ВСУ весьма ощутимы. "Тем не менее, и в Донбассе Украина несла потери в людях, в технике, в сроках доставки грузов. Это оказывает не решающее, но серьезное значение", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния