Удары по Лозовой и Павлограду: аналитик о том, как ВС РФ уничтожают железнодорожную логистику ВСУ

Удары по железнодорожным узлам Лозовая и Павлоград наносят серьезный урон логистике ВСУ, затрудняя снабжение группировок на фронте, хотя и не носят тотального характера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-10-30T05:00

Комментируя роль ударов ВС РФ по логистике противника, Рожин подтвердил их целенаправленный характер. "Наши войска бьют и по Лозовой, и по Павлограду именно с точки зрения нарушения логистики", — заявил эксперт.При этом он отметил, что ситуация в Донбассе отличается от других регионов. "Но сказать, что она полностью обрушена, я бы поостерегся. Там не такие проблемы, как в Сумской и Черниговской областях, где у противника слабая ПВО, и идет охота на подвижной состав", — уточнил аналитик.Тем не менее, по его словам, последствия для ВСУ весьма ощутимы. "Тем не менее, и в Донбассе Украина несла потери в людях, в технике, в сроках доставки грузов. Это оказывает не решающее, но серьезное значение", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров на сайте Украина.ру.

