"У ВСУ обвалились фланги": Рожин раскрыл, как освобождение Родинского разрывает украинский фронт - 30.10.2025
"У ВСУ обвалились фланги": Рожин раскрыл, как освобождение Родинского разрывает украинский фронт
Освобождение Родинского создает критическую ситуацию для группировки ВСУ в Красноармейске (Покровск), лишая ее путей снабжения и открывая ВС РФ оперативный простор для наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам эксперта, взятие Родинского имеет ключевое значение для всего участка фронта. По его словам, ситуация для ВСУ близка к катастрофе. "Сами украинцы отмечают, что уже к югу от Родинского фиксируется присутствие российской пехоты, что также усиливает давление на северные окраины Красноармейска. То есть фактически идет разрыв единого фронта противника", — отметил аналитик. Он добавил, что группировка противника в Мирнограде (Димитров) уже частично изолирована и испытывает проблемы с ротацией и подвозом боеприпасов."В случае нормальной логистики они могли сопротивляться еще долго и упорно. А сейчас они находятся в состоянии усыхания. У них обвалились фланги, они сидят на узкой горловине, которая в любой момент может быть физически перерезана", — констатировал Рожин.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров на сайте Украина.ру.
новости, россия, украина, славянск, борис рожин, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, красноармейск днр, красноармейск новости сегодня, покровск/красноармейск, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, война на украине
"У ВСУ обвалились фланги": Рожин раскрыл, как освобождение Родинского разрывает украинский фронт

05:15 30.10.2025
 
Освобождение Родинского создает критическую ситуацию для группировки ВСУ в Красноармейске (Покровск), лишая ее путей снабжения и открывая ВС РФ оперативный простор для наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам эксперта, взятие Родинского имеет ключевое значение для всего участка фронта.
"Мимо Родинского проходит трасса на север от Красноармейской агломерации. Трасса на запад уже давно находится под контролем российских войск. Поэтому взятие Родинского образует узкую горловину между Родинским и Гришино, где серьезных дорог у ВСУ уже нет. Нормальная логистика противника будет окончательно нарушена", — пояснил Рожин.
По его словам, ситуация для ВСУ близка к катастрофе. "Сами украинцы отмечают, что уже к югу от Родинского фиксируется присутствие российской пехоты, что также усиливает давление на северные окраины Красноармейска. То есть фактически идет разрыв единого фронта противника", — отметил аналитик.
Он добавил, что группировка противника в Мирнограде (Димитров) уже частично изолирована и испытывает проблемы с ротацией и подвозом боеприпасов.
"В случае нормальной логистики они могли сопротивляться еще долго и упорно. А сейчас они находятся в состоянии усыхания. У них обвалились фланги, они сидят на узкой горловине, которая в любой момент может быть физически перерезана", — констатировал Рожин.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров на сайте Украина.ру.
