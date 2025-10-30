https://ukraina.ru/20251030/u-vsu-obvalilis-flangi-rozhin-raskryl-kak-osvobozhdenie-rodinskogo-razryvaet-ukrainskiy-front-1070864155.html

"У ВСУ обвалились фланги": Рожин раскрыл, как освобождение Родинского разрывает украинский фронт

Освобождение Родинского создает критическую ситуацию для группировки ВСУ в Красноармейске (Покровск), лишая ее путей снабжения и открывая ВС РФ оперативный простор для наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066669891_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_ef175ab7eca32402ce362707f947ca11.jpg

По словам эксперта, взятие Родинского имеет ключевое значение для всего участка фронта. По его словам, ситуация для ВСУ близка к катастрофе. "Сами украинцы отмечают, что уже к югу от Родинского фиксируется присутствие российской пехоты, что также усиливает давление на северные окраины Красноармейска. То есть фактически идет разрыв единого фронта противника", — отметил аналитик. Он добавил, что группировка противника в Мирнограде (Димитров) уже частично изолирована и испытывает проблемы с ротацией и подвозом боеприпасов."В случае нормальной логистики они могли сопротивляться еще долго и упорно. А сейчас они находятся в состоянии усыхания. У них обвалились фланги, они сидят на узкой горловине, которая в любой момент может быть физически перерезана", — констатировал Рожин.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров на сайте Украина.ру.

