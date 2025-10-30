https://ukraina.ru/20251030/u-glavkoma-vsu-problemy-pochemu-snova-zagovorili-ob-otstavke-syrskogo-1070931420.html

У главкома ВСУ проблемы. Почему снова заговорили об отставке Сырского

В сети снова вирусятся слухи о скорой отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Это уже не первый раз, когда СМИ и соцсети "отправляют" его в отставку. Издание Украина.ру разбиралось, почему на этот раз эти прогнозы могут быть чуть более близкими к реальности

Почему его еще не отправили в отставкуСырский занял свой нынешний пост после того, как в отставку ушел его предшественник Валерий Залужный. Новый главком ярко выраженных политических амбиций не имел и из образа генерала не выходил, поэтому был и остается удобен для ревниво относящегося к конкуренции Владимира Зеленского.Вторая причина, по которой Сырский до сих пор сохраняет свой пост, объясняется тем, что для его отставки просто не пришло время. Фигура главнокомандующего окажется очень кстати, когда надо будет повесить на кого-то всех собак за какой-нибудь особенно болезненный провал на фронте, тогда-то и презентуют Сырского в роли козла отпущения.В предыдущий раз уход на покой главкому ВСУ пророчили после окончательного фиаско так называемой курской операции Украины, когда украинские формирования были либо уничтожены, либо вышвырнуты из Курской области, однако отставки командующего так и не случилось.Пока украинский главком делает вид, что контролирует ситуацию, однако тревожные для него звоночки уже вовсю гремят. Определяющим для него может стать финал истории с окружением подразделений ВСУ в Покровске (Красноармейске) и Купянске, где в совокупности в котел попали порядка 10 тыс. человек.Судьба Сырского решится в Покровске и Купянске?Не сказать, что сложившаяся ситуация должна была стать сюрпризом для украинского военного и политического руководства, наступление на эти два города планомерно продолжалось все последние месяцы и было понятно, к чему все идет.Зеленский в очередной раз уперся и решил удерживать Покровск и Купянск любой ценой, из-за чего команды на отход украинских подразделений так и не последовало.На прошлой неделе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о событиях в Покровске и Купянске, после чего глава российского государства отдал распоряжение обеспечить тем из военнослужащих ВСУ, кто пожелает, возможность сдаться в плен.Позднее Путин заявил, что Москва готова обеспечить приезд иностранных, а также украинских журналистов в зону окружения, чтобы они могли своими глазами увидеть в каком положении находятся блокированные военные.Из Киева прогнозируемо посыпались обвинения во лжи, что никакой катастрофы для Украины в Покровске и Купянске нет, однако на предложение Кремля по журналистам представители киевского режима так пока и не ответили.Тем не менее на Украине есть и те, кто прямо называет Сырского виновником тяжелого положения армии. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая считает, что в ВСУ из-за главкома царит форменный хаос, оборона дезорганизована, а сам командующий скармливает руководству страны и обществу заведомо ложные сведения о происходящем на фронте.Отвлечь внимание Украинские телеграм-каналы пишут, что Офис президента настаивает на деблокаде Мирнограда – города-спутника Покровска. Отмечается, что главком ВСУ будто бы заявил, что резервов для этого нет, но все-таки сам отправился туда руководить операцией.Если это правда, то значит, что для Сырского ситуация действительно запахла жареным и на карту может быть поставлена его дальнейшая карьера.В условиях повальной мобилизации, регулярных ударов ВС РФ по украинской военной и энергоинфраструктуре, коррупционных скандалов среди топ-чиновников, обрекать на заклание группировки в Покровске и Купянске может выйти для Зеленского боком и породить массу вопросов к руководству страны, которое на каждом углу кричит о скорой "перемоге".Вот тогда-то для сброса пара и окажется под рукой персона Сырского, которого можно будет сделать главным виновником всех неудач. Остается вопрос, поведутся ли на этот старый как мир трюк украинцы, впрочем, до настоящего момента отвлекающие маневры киевского режима сбоев не давали.Интересные факты про нынешнего командующего ВСУ - в материале издания Украина.ру Александр Сырский, биография.

