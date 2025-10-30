https://ukraina.ru/20251030/natspolitsiya-ukrainy-zafiksirovala-obstrely-24-naselnnykh-punktov-sumskoy-oblasti-1070905027.html

Нацполиция Украины зафиксировала обстрелы 24 населённых пунктов Сумской области

Нацполиция Украины зафиксировала обстрелы 24 населённых пунктов Сумской области - 30.10.2025 Украина.ру

Нацполиция Украины зафиксировала обстрелы 24 населённых пунктов Сумской области

Сумская область подверглась обстрелам со стороны российской армии. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

2025-10-30T11:48

2025-10-30T11:48

2025-10-30T11:48

новости

украина

сумская область

нацполиция

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сво

дзен новости сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1e/1070905184_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2570cc242705975eba972e4d9dcd4b9a.jpg

Гибель одного человека и разрушения в населённых пунктах приграничной Сумской области зафиксировала Нацполиция Украины по итогам обстрелов с российской стороны."За прошедшие сутки войска РФ совершили 29 обстрелов территории Сумской области. Под огнем оказались 24 населенных пункта", - сказано в официальном сообщении.В частности, в Сумах пострадали "семь строений для отдыха". В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Испытания: в США — ядерные, в ВСУ — медицинские. Хроника событий на утро 30 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

сумская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сумская область, нацполиция, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво, кто