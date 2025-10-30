Нацполиция Украины зафиксировала обстрелы 24 населённых пунктов Сумской области - 30.10.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины зафиксировала обстрелы 24 населённых пунктов Сумской области
Нацполиция Украины зафиксировала обстрелы 24 населённых пунктов Сумской области
Сумская область подверглась обстрелам со стороны российской армии. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2025-10-30T11:48
2025-10-30T11:48
Гибель одного человека и разрушения в населённых пунктах приграничной Сумской области зафиксировала Нацполиция Украины по итогам обстрелов с российской стороны."За прошедшие сутки войска РФ совершили 29 обстрелов территории Сумской области. Под огнем оказались 24 населенных пункта", - сказано в официальном сообщении.В частности, в Сумах пострадали "семь строений для отдыха". В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Испытания: в США — ядерные, в ВСУ — медицинские. Хроника событий на утро 30 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Нацполиция Украины зафиксировала обстрелы 24 населённых пунктов Сумской области

11:48 30.10.2025
 
Сумская область подверглась обстрелам со стороны российской армии. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Гибель одного человека и разрушения в населённых пунктах приграничной Сумской области зафиксировала Нацполиция Украины по итогам обстрелов с российской стороны.
"За прошедшие сутки войска РФ совершили 29 обстрелов территории Сумской области. Под огнем оказались 24 населенных пункта", - сказано в официальном сообщении.
В частности, в Сумах пострадали "семь строений для отдыха".
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Испытания: в США — ядерные, в ВСУ — медицинские. Хроника событий на утро 30 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния