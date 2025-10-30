https://ukraina.ru/20251030/k-kontsu-svo-rossiya-budet-raspolagat-silneyshey-boevoy-armiey-v-mire--ekspert-1070837992.html

К концу СВО Россия будет располагать сильнейшей боевой армией в мире — эксперт

После завершения специоперации Россия будет обладать самой мощной армией в мире, имеющей уникальный боевой опыт современного конфликта. При этом под российским контролем окажутся значительные ресурсы бывших ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук

Эксперт добавил, что российское руководство сможет использовать ресурсы противника. "Под российским контролем к тому времени окажутся значительные остатки человеческих ресурсов нынешних ВСУ, которые, несомненно, также будут задействованы", — отметил философ-китаист."Поэтому в 2027 году, когда силы США окажуттся втянуты в конфликт с Китаем, для России наступит довольно удачный момент, чтобы решить проблему Прибалтики", — пояснил эксперт.Конончук подчеркнул уникальность приобретенного Россией опыта. "Опыт современной войны с сильным противником — это то, чего нет больше ни у одной армии великих держав", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.Про важные аспекты международных отношений — в материале "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.

2025

