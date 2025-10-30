К концу СВО Россия будет располагать сильнейшей боевой армией в мире — эксперт - 30.10.2025 Украина.ру
К концу СВО Россия будет располагать сильнейшей боевой армией в мире — эксперт
К концу СВО Россия будет располагать сильнейшей боевой армией в мире — эксперт
К концу СВО Россия будет располагать сильнейшей боевой армией в мире — эксперт
После завершения специоперации Россия будет обладать самой мощной армией в мире, имеющей уникальный боевой опыт современного конфликта. При этом под российским контролем окажутся значительные ресурсы бывших ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
2025-10-30T05:30
2025-10-30T05:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058501899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d52770b9d284f9b5e3f3618b8b779547.jpg
Эксперт добавил, что российское руководство сможет использовать ресурсы противника. "Под российским контролем к тому времени окажутся значительные остатки человеческих ресурсов нынешних ВСУ, которые, несомненно, также будут задействованы", — отметил философ-китаист."Поэтому в 2027 году, когда силы США окажуттся втянуты в конфликт с Китаем, для России наступит довольно удачный момент, чтобы решить проблему Прибалтики", — пояснил эксперт.Конончук подчеркнул уникальность приобретенного Россией опыта. "Опыт современной войны с сильным противником — это то, чего нет больше ни у одной армии великих держав", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.Про важные аспекты международных отношений — в материале "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
К концу СВО Россия будет располагать сильнейшей боевой армией в мире — эксперт

05:30 30.10.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
После завершения специоперации Россия будет обладать самой мощной армией в мире, имеющей уникальный боевой опыт современного конфликта. При этом под российским контролем окажутся значительные ресурсы бывших ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
"Между тем, к концу СВО Россия будет располагать, по факту, сильнейшей боевой армией в мире, единственной из армий великих держав, имеющей опыт современной войны с сильным противником", — заявил Конончук.
Эксперт добавил, что российское руководство сможет использовать ресурсы противника. "Под российским контролем к тому времени окажутся значительные остатки человеческих ресурсов нынешних ВСУ, которые, несомненно, также будут задействованы", — отметил философ-китаист.
"Поэтому в 2027 году, когда силы США окажуттся втянуты в конфликт с Китаем, для России наступит довольно удачный момент, чтобы решить проблему Прибалтики", — пояснил эксперт.
Конончук подчеркнул уникальность приобретенного Россией опыта. "Опыт современной войны с сильным противником — это то, чего нет больше ни у одной армии великих держав", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.
Про важные аспекты международных отношений — в материале "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
Новости
 
