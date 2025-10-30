"Готовы, но...": Дмитриев высказался о британских политических диссидентах - 30.10.2025 Украина.ру
"Готовы, но...": Дмитриев высказался о британских политических диссидентах
"Готовы, но...": Дмитриев высказался о британских политических диссидентах
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова принимать британских политических диссидентов, но предположил, что у них ещё есть шанс изменить свою страну к лучшему. Об этом 30 октября сообщает РИА Новости
"Конечно, но, возможно, у вас ещё есть шанс изменить свою страну к лучшему", – ответил Дмитриев в соцсети X на вопрос пользователя о том, готова ли Россия принимать у себя политических диссидентов из Великобритании.Пока Москва ждёт официального ответа от Белого дома, уже после отмены саммита в Венгрии и введения санкций против Лукойла и Роснефти, Вашингтон посетил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.Ранее Дмитриев уличил американскую газету The Washington Post в приписывании ему заявлений, которых он не делал, и искажении фактов.Напомним, именно Дмитриев был первым с начала СВО высокопоставленным российским чиновником, совершившим визит в США. Ради проведения переговоров с представителями Белого дома тогда с него даже сняли персональные санкции.
новости, украина.ру, великобритания, россия, кирилл дмитриев
"Готовы, но...": Дмитриев высказался о британских политических диссидентах

© РИА Новости . Александр Кряжев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова принимать британских политических диссидентов, но предположил, что у них ещё есть шанс изменить свою страну к лучшему. Об этом 30 октября сообщает РИА Новости
"Конечно, но, возможно, у вас ещё есть шанс изменить свою страну к лучшему", – ответил Дмитриев в соцсети X на вопрос пользователя о том, готова ли Россия принимать у себя политических диссидентов из Великобритании.
Пока Москва ждёт официального ответа от Белого дома, уже после отмены саммита в Венгрии и введения санкций против Лукойла и Роснефти, Вашингтон посетил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Ранее Дмитриев уличил американскую газету The Washington Post в приписывании ему заявлений, которых он не делал, и искажении фактов.
Напомним, именно Дмитриев был первым с начала СВО высокопоставленным российским чиновником, совершившим визит в США. Ради проведения переговоров с представителями Белого дома тогда с него даже сняли персональные санкции.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
