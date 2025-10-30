Европейцам выгодно продолжение конфликта на Украине: политолог Павлив о мотивах ЕС - 30.10.2025 Украина.ру
Европейские государства видят в продолжении конфликта возможность сохранить зависимость Украины и поддерживать антироссийские настроения в обществе, что делает переговоры маловероятными в текущей ситуации. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Европейские государства, в свою очередь, преследуют собственные интересы", — заявляет политолог. Он раскрывает мотивацию европейских стран."Для них продолжение конфликта означает сохранение зависимости Украины и возможность поддерживать антироссийскую мобилизацию общественного мнения", — объясняет Павлив. По его словам, такая позиция отрицательно влияет на перспективы мирного урегулирования.Эта расстановка приоритетов, по мнению политолога, оставляет мало шансов на скорое прекращение огня, заключил собеседник издания.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине.
Европейцам выгодно продолжение конфликта на Украине: политолог Павлив о мотивах ЕС

Европейские государства видят в продолжении конфликта возможность сохранить зависимость Украины и поддерживать антироссийские настроения в обществе, что делает переговоры маловероятными в текущей ситуации. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Европейские государства, в свою очередь, преследуют собственные интересы", — заявляет политолог. Он раскрывает мотивацию европейских стран.
"Для них продолжение конфликта означает сохранение зависимости Украины и возможность поддерживать антироссийскую мобилизацию общественного мнения", — объясняет Павлив. По его словам, такая позиция отрицательно влияет на перспективы мирного урегулирования.
"Таким образом, у всех участников остаются мотивы, которые теоретически могли бы способствовать переговорам, однако в реальности они не перевешивают текущие выгоды от продолжения противостояния", — констатирует эксперт.
Эта расстановка приоритетов, по мнению политолога, оставляет мало шансов на скорое прекращение огня, заключил собеседник издания.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине.
