Европейцам выгодно продолжение конфликта на Украине: политолог Павлив о мотивах ЕС
Европейские государства видят в продолжении конфликта возможность сохранить зависимость Украины и поддерживать антироссийские настроения в обществе, что делает переговоры маловероятными в текущей ситуации. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Европейские государства, в свою очередь, преследуют собственные интересы", — заявляет политолог. Он раскрывает мотивацию европейских стран.
"Для них продолжение конфликта означает сохранение зависимости Украины и возможность поддерживать антироссийскую мобилизацию общественного мнения", — объясняет Павлив. По его словам, такая позиция отрицательно влияет на перспективы мирного урегулирования.
"Таким образом, у всех участников остаются мотивы, которые теоретически могли бы способствовать переговорам, однако в реальности они не перевешивают текущие выгоды от продолжения противостояния", — констатирует эксперт.
Эта расстановка приоритетов, по мнению политолога, оставляет мало шансов на скорое прекращение огня, заключил собеседник издания.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.
