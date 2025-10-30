https://ukraina.ru/20251030/evropeytsam-vygodno-prodolzhenie-konflikta-na-ukraine-politolog-pavliv-o-motivakh-es-1070855457.html

Европейцам выгодно продолжение конфликта на Украине: политолог Павлив о мотивах ЕС

Европейцам выгодно продолжение конфликта на Украине: политолог Павлив о мотивах ЕС - 30.10.2025 Украина.ру

Европейцам выгодно продолжение конфликта на Украине: политолог Павлив о мотивах ЕС

Европейские государства видят в продолжении конфликта возможность сохранить зависимость Украины и поддерживать антироссийские настроения в обществе, что делает переговоры маловероятными в текущей ситуации. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-10-30T04:00

2025-10-30T04:00

2025-10-30T04:00

новости

украина

михаил павлив

украина.ру

ес

евросоюз

переговоры по украине 2025

переговоры

новости переговоров

война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101820/51/1018205100_0:5:2962:1671_1920x0_80_0_0_0f537478b3aca95164bf94e13abb4d0a.jpg

"Европейские государства, в свою очередь, преследуют собственные интересы", — заявляет политолог. Он раскрывает мотивацию европейских стран."Для них продолжение конфликта означает сохранение зависимости Украины и возможность поддерживать антироссийскую мобилизацию общественного мнения", — объясняет Павлив. По его словам, такая позиция отрицательно влияет на перспективы мирного урегулирования.Эта расстановка приоритетов, по мнению политолога, оставляет мало шансов на скорое прекращение огня, заключил собеседник издания.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине.

https://ukraina.ru/20251029/konstantin-simonov-poka-bolgariya-i-rumyniya-pytayutsya-obokrast-lukoyl-kiev-gotovitsya-k-neprostoy-1070848382.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, михаил павлив, украина.ру, ес, евросоюз, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, война на украине, россия, международные отношения, международная политика