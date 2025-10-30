https://ukraina.ru/20251030/borba-za-vyzhivanie-mikhail-pavliv-o-fizicheskom-i-politicheskom-statuse-zelenskogo-1070852843.html

Борьба за выживание: Михаил Павлив о физическом и политическом статусе Зеленского

Администрация США сосредоточена на внутренней повестке и считает вопрос урегулирования украинского конфликта рискованным предприятием, а для Зеленского ситуация превратилась в борьбу за физическое и политическое выживание. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-10-30T04:30

"Для Зеленского ситуация превратилась в борьбу за собственное выживание — как политическое, так и физическое", — заявляет Павлив. Он противопоставляет это положение дел российской стратегии."Россия, напротив, находится в наступательной фазе и не видит оснований останавливать успешно развивающиеся операции", — констатирует эксперт. Такой расклад сил, по его мнению, не оставляет Киеву пространства для манёвра."Таким образом, у всех участников остаются мотивы, которые теоретически могли бы способствовать переговорам, однако в реальности они не перевешивают текущие выгоды от продолжения противостояния", — резюмирует автор.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране на сайте Украина.ру.

