Борьба за выживание: Михаил Павлив о физическом и политическом статусе Зеленского
Администрация США сосредоточена на внутренней повестке и считает вопрос урегулирования украинского конфликта рискованным предприятием, а для Зеленского ситуация превратилась в борьбу за физическое и политическое выживание. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Для США, вступающих в предвыборный цикл перед выборами в Конгрессе, вопрос урегулирования конфликта, если и не утратил актуальность, то выглядит рискованным предприятием: администрация сосредоточена на внутренней повестке", — анализирует позицию Вашингтона политолог.
"Для Зеленского ситуация превратилась в борьбу за собственное выживание — как политическое, так и физическое", — заявляет Павлив. Он противопоставляет это положение дел российской стратегии.
"Россия, напротив, находится в наступательной фазе и не видит оснований останавливать успешно развивающиеся операции", — констатирует эксперт. Такой расклад сил, по его мнению, не оставляет Киеву пространства для манёвра.
"Таким образом, у всех участников остаются мотивы, которые теоретически могли бы способствовать переговорам, однако в реальности они не перевешивают текущие выгоды от продолжения противостояния", — резюмирует автор.
