Борьба за выживание: Михаил Павлив о физическом и политическом статусе Зеленского - 30.10.2025
Борьба за выживание: Михаил Павлив о физическом и политическом статусе Зеленского
Борьба за выживание: Михаил Павлив о физическом и политическом статусе Зеленского - 30.10.2025 Украина.ру
Борьба за выживание: Михаил Павлив о физическом и политическом статусе Зеленского
Администрация США сосредоточена на внутренней повестке и считает вопрос урегулирования украинского конфликта рискованным предприятием, а для Зеленского ситуация превратилась в борьбу за физическое и политическое выживание. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-10-30T04:30
2025-10-30T04:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066619892_0:135:1274:852_1920x0_80_0_0_ea02b22bdd1471e41015b6571e970756.png
"Для Зеленского ситуация превратилась в борьбу за собственное выживание — как политическое, так и физическое", — заявляет Павлив. Он противопоставляет это положение дел российской стратегии."Россия, напротив, находится в наступательной фазе и не видит оснований останавливать успешно развивающиеся операции", — констатирует эксперт. Такой расклад сил, по его мнению, не оставляет Киеву пространства для манёвра."Таким образом, у всех участников остаются мотивы, которые теоретически могли бы способствовать переговорам, однако в реальности они не перевешивают текущие выгоды от продолжения противостояния", — резюмирует автор.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране на сайте Украина.ру.
Борьба за выживание: Михаил Павлив о физическом и политическом статусе Зеленского

04:30 30.10.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Администрация США сосредоточена на внутренней повестке и считает вопрос урегулирования украинского конфликта рискованным предприятием, а для Зеленского ситуация превратилась в борьбу за физическое и политическое выживание. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Для США, вступающих в предвыборный цикл перед выборами в Конгрессе, вопрос урегулирования конфликта, если и не утратил актуальность, то выглядит рискованным предприятием: администрация сосредоточена на внутренней повестке", — анализирует позицию Вашингтона политолог.
"Для Зеленского ситуация превратилась в борьбу за собственное выживание — как политическое, так и физическое", — заявляет Павлив. Он противопоставляет это положение дел российской стратегии.
"Россия, напротив, находится в наступательной фазе и не видит оснований останавливать успешно развивающиеся операции", — констатирует эксперт. Такой расклад сил, по его мнению, не оставляет Киеву пространства для манёвра.
"Таким образом, у всех участников остаются мотивы, которые теоретически могли бы способствовать переговорам, однако в реальности они не перевешивают текущие выгоды от продолжения противостояния", — резюмирует автор.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Украине — в материале "Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский, нейросеть - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
28 октября, 12:48
Слепота обреченных: Зеленский продолжает втаптывать в землю мирные инициативыКиевский режим отвергает путь к миру, настаивая на провальной стратегии. Владимир Зеленский утверждает, что Киев не готов к выводу войск из российских регионов. Об этом 28 октября пишет Комсомольская правда
НовостиСШАВашингтонКиевМихаил ПавливВладимир ЗеленскийУкраина.руСВОдзен новости СВОпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровГлавные новостианалитикиАналитикаУкраина аналитикавласти Украиныкиевский режим
 
