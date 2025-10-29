Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 29 октября - 29.10.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 29 октября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, подразделения ВС РФ продолжают окружать украинские войска в Красноармейской (Покровской) агломерации, а ВСУ предпринимают попытки контратаковать.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 29 октября

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, подразделения ВС РФ продолжают окружать украинские войска в Красноармейской (Покровской) агломерации, а ВСУ предпринимают попытки контратаковать.
25 октября, 05:30
Павлив о прогнозе для ВСУ: "К новому году Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч"Прогнозы по потерям личного состава в ВСУ из-за дезертирства продолжают ухудшаться, и к началу следующего года Украина может потерять еще десятки тысяч военнослужащих, что приведет к критической нехватке солдат. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Александр "Варяг" МатюшинВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина.руВидеонаступление ВС РФВС РФСВОсводка СВОновости СВО
 
