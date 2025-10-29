Балицкий извинился и пояснил, кого считает "курчанами" - 29.10.2025 Украина.ру
Балицкий извинился и пояснил, кого считает "курчанами"
Балицкий извинился и пояснил, кого считает "курчанами"
Свои извинения жителям Курской области за резкие высказывания принёс губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом он сообщил вечером 28 октября в своём телеграм-канале.
Главу Запорожской области подверг резкой критике коллега из Курской области. Александр Хинштейн призвал Евгения Балицкого извинился за оценку поведения курян во время вторжения украинской армии в российский регион. Балицкий пояснил своё высказывание в рамках прямой линии о ситуации с обороной границ Курской области в августе 2024 года. "Под словом "курчане" имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, что привело к вторжению противника на территорию России, - заявил Балицкий. - Фигуранты проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. И это ряд людей, которые непосредственно виновны в той ситуации, с которой героически справлялась вся страна, наша Армия, каждый житель."Губернатор Запорожской области принёс свои извинения жителям Курской области."Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной. Мы с первого дня специальной военной операции чувствуем поддержку всей страны и жителей Курской области и продолжаем поддерживать друг друга", - заметил Балицкий.Он выразил надежду на понимание и подчеркнул, что "самого строгого наказания заслуживают те, кто, используя коррупционные схемы, наносят вред безопасности страны и ее жителей".Также в новостях: Хинштейн надеется на извинения БалицкогоРанее на эту тему: Коррупция в условиях спецоперации: экс-глава Курской области дал признательные показания
Балицкий извинился и пояснил, кого считает "курчанами"

08:36 29.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости
Губернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Свои извинения жителям Курской области за резкие высказывания принёс губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом он сообщил вечером 28 октября в своём телеграм-канале.
Главу Запорожской области подверг резкой критике коллега из Курской области. Александр Хинштейн призвал Евгения Балицкого извинился за оценку поведения курян во время вторжения украинской армии в российский регион.
Балицкий пояснил своё высказывание в рамках прямой линии о ситуации с обороной границ Курской области в августе 2024 года.

"Под словом "курчане" имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, что привело к вторжению противника на территорию России, - заявил Балицкий. - Фигуранты проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. И это ряд людей, которые непосредственно виновны в той ситуации, с которой героически справлялась вся страна, наша Армия, каждый житель."
Губернатор Запорожской области принёс свои извинения жителям Курской области.
"Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной. Мы с первого дня специальной военной операции чувствуем поддержку всей страны и жителей Курской области и продолжаем поддерживать друг друга", - заметил Балицкий.
Он выразил надежду на понимание и подчеркнул, что "самого строгого наказания заслуживают те, кто, используя коррупционные схемы, наносят вред безопасности страны и ее жителей".
Также в новостях: Хинштейн надеется на извинения Балицкого
Ранее на эту тему: Коррупция в условиях спецоперации: экс-глава Курской области дал признательные показания
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния