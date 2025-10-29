https://ukraina.ru/20251029/balitskiy-izvinilsya-i-poyasnil-kogo-schitaet-kurchanami-1070829650.html

Балицкий извинился и пояснил, кого считает "курчанами"

Балицкий извинился и пояснил, кого считает "курчанами"

Свои извинения жителям Курской области за резкие высказывания принёс губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом он сообщил вечером 28 октября в своём телеграм-канале.

Главу Запорожской области подверг резкой критике коллега из Курской области. Александр Хинштейн призвал Евгения Балицкого извинился за оценку поведения курян во время вторжения украинской армии в российский регион. Балицкий пояснил своё высказывание в рамках прямой линии о ситуации с обороной границ Курской области в августе 2024 года. "Под словом "курчане" имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, что привело к вторжению противника на территорию России, - заявил Балицкий. - Фигуранты проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. И это ряд людей, которые непосредственно виновны в той ситуации, с которой героически справлялась вся страна, наша Армия, каждый житель."Губернатор Запорожской области принёс свои извинения жителям Курской области."Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной. Мы с первого дня специальной военной операции чувствуем поддержку всей страны и жителей Курской области и продолжаем поддерживать друг друга", - заметил Балицкий.Он выразил надежду на понимание и подчеркнул, что "самого строгого наказания заслуживают те, кто, используя коррупционные схемы, наносят вред безопасности страны и ее жителей".Также в новостях: Хинштейн надеется на извинения БалицкогоРанее на эту тему: Коррупция в условиях спецоперации: экс-глава Курской области дал признательные показания Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

