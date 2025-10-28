https://ukraina.ru/20251028/zakrytyy-aeroport-i-ugroza-ukrainskikh-bpla-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1070772134.html
Закрытый аэропорт и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыт аэропорт Калуги. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов в ночь на 28 октября
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Московской, Калужской, Брянской, Тульской, Рязанской областях.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен по всему Приазовью от Запорожской области, во Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Смоленской областях, в ЛНР.
В Волгоградской и Ростовской областях на настоящий момент опасность по БПЛА отменена.
Опасность БПЛА, отменённая в ряде регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.
Временные ограничения на полёты самолётов введены в аэропорту Калуги.
"Аэропорт Калуга (Крабцево)... Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 20:34 и 23:19 мск.
Вечером и в ночь на 28 октября больше всего украинских беспилотников было сбито над территорией Брянской области. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.