Закрытый аэропорт и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыт аэропорт Калуги. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов в ночь на 28 октября

Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Московской, Калужской, Брянской, Тульской, Рязанской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен по всему Приазовью от Запорожской области, во Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Смоленской областях, в ЛНР.В Волгоградской и Ростовской областях на настоящий момент опасность по БПЛА отменена.Опасность БПЛА, отменённая в ряде регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Временные ограничения на полёты самолётов введены в аэропорту Калуги."Аэропорт Калуга (Крабцево)... Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 20:34 и 23:19 мск.Вечером и в ночь на 28 октября больше всего украинских беспилотников было сбито над территорией Брянской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

