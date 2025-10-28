Закрытый аэропорт и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу - 28.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251028/zakrytyy-aeroport-i-ugroza-ukrainskikh-bpla-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1070772134.html
Закрытый аэропорт и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
Закрытый аэропорт и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу - 28.10.2025 Украина.ру
Закрытый аэропорт и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыт аэропорт Калуги. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов в ночь на 28 октября
2025-10-28T01:55
2025-10-28T01:55
новости
россия
украина.ру
угроза
бпла
всу
росавиация
рязанская область
запорожская область
московская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Московской, Калужской, Брянской, Тульской, Рязанской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен по всему Приазовью от Запорожской области, во Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Смоленской областях, в ЛНР.В Волгоградской и Ростовской областях на настоящий момент опасность по БПЛА отменена.Опасность БПЛА, отменённая в ряде регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Временные ограничения на полёты самолётов введены в аэропорту Калуги."Аэропорт Калуга (Крабцево)... Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 20:34 и 23:19 мск.Вечером и в ночь на 28 октября больше всего украинских беспилотников было сбито над территорией Брянской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251027/shturm-krasnoarmeyska-udar-po-dambe-otvet-moskvy-zelenskiy-v-otchayanii-itogi-27-oktyabrya-1070757858.html
россия
рязанская область
запорожская область
московская область
калужская область
брянская область
ивановская область
волгоградская область
ростовская область
липецк
смоленск
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина.ру, угроза, бпла, всу, росавиация, рязанская область, запорожская область, московская область, калужская область, брянская область, ивановская область, нижегородская область, волгоградская область, ростовская область, липецк, смоленск, лнр
Новости, Россия, Украина.ру, угроза, БПЛА, ВСУ, Росавиация, Рязанская область, Запорожская область, Московская область, Калужская область, Брянская область, Ивановская область, Нижегородская область, Волгоградская область, Ростовская область, Липецк, Смоленск, ЛНР

Закрытый аэропорт и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу

01:55 28.10.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыт аэропорт Калуги. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов в ночь на 28 октября
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Московской, Калужской, Брянской, Тульской, Рязанской областях.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен по всему Приазовью от Запорожской области, во Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Смоленской областях, в ЛНР.
В Волгоградской и Ростовской областях на настоящий момент опасность по БПЛА отменена.
Опасность БПЛА, отменённая в ряде регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.
Временные ограничения на полёты самолётов введены в аэропорту Калуги.
"Аэропорт Калуга (Крабцево)... Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 20:34 и 23:19 мск.
Вечером и в ночь на 28 октября больше всего украинских беспилотников было сбито над территорией Брянской области.
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Вчера, 18:01
Штурм Красноармейска, удар по дамбе, ответ Москвы: Зеленский в отчаянии. Итоги 27 октябряОтвет Москвы на санкции — денонсация соглашения по оружейному плутонию. На этом фоне ВСУ, терпя поражение на фронте под Красноармейском, наносят удары по гражданской инфраструктуре. Внутри Украины углубляется кризис: авторитаризм Зеленского признан западными СМИ, надвигается коллапс энергетики
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраина.руугрозаБПЛАВСУРосавиацияРязанская областьЗапорожская областьМосковская областьКалужская областьБрянская областьИвановская областьНижегородская областьВолгоградская областьРостовская областьЛипецкСмоленскЛНР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:14Названы причины отключения электроэнергии на Сахалине
01:55Закрытый аэропорт и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
01:22Брянская область под ударом: силы ПВО "гасят" очередную волну БПЛА
00:51Ядерная сделка с США, пилоты F-16 и бои за Красноармейск. Краткие новости за 27 октября
00:06Прорывной рывок: российские войска усиливают наступление на Гуляйпольском направлении
00:02Новая глава Минкульта Украины решила продолжать нападки на УПЦ
00:00Стальное наступление: российские войска наращивают давление на всех направлениях фронта
23:41Момент истины для российско-сербских отношений. Национализирует ли Вучич сербскую дочку "Газпрома"
23:38Туск и международное право
23:26Словакия отказывается финансировать Киев
23:10Россия подтверждает соответствие испытаний "Буревестника". Главные новости к этому часу
23:04Украина оказалась в демографическом тупике, где каждое новое решение лишь ускоряет негативные процессы
22:06Российские войска наступают на Харьковском направлении
21:57Армия призраков: в украинских батальонах остались одни командиры без солдат
21:53Скандал миллиардного масштаба: кастинговое агентство Зеленского стало ведущим производителем дронов
21:42Энергетический коллапс: Украина погружается во тьму с 8 утра до 10 вечера
21:33Запад столкнулся с катастрофическими последствиями разрыва с Россией
21:11Клин сжимается: Российские войска усиливают натиск на Северском направлении
21:04Россия сохраняет готовность к встрече Путина и Трампа. Главные новости к этому часу
21:00Западные беспилотники провалили испытание в зоне СВО
Лента новостейМолния