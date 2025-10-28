https://ukraina.ru/20251028/tridtsat-let-i-odin-vecher-zhurnalistskaya-gvardiya-delitsya-sekretami-masterstva-1070785692.html
Тридцать лет и один вечер. Журналистская гвардия делится секретами мастерства
Тридцать лет и один вечер. Журналистская гвардия делится секретами мастерства - 28.10.2025 Украина.ру
Тридцать лет и один вечер. Журналистская гвардия делится секретами мастерства
Известный журналист Александр Сладков и обозреватель издания Украина.ру, военный журналист полковник запаса Геннадий Алехин провели творческую встречу в Москве 27 октября.
2025-10-28T13:10
2025-10-28T13:10
2025-10-28T13:10
геннадий алехин
чечня
украина.ру
фсб
россия
москва
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070785356_0:0:1919:1080_1920x0_80_0_0_bc4f12d21b33cfca3b1223c51bf94d06.png
В ходе встречи Александр Сладков и Геннадий Алехин рассказали о различиях работы корреспондента в зоне боевых действий в Чечне и в зоне СВО, о совместной работе во время чеченских кампаний и о своих впечатлениях о том, что сейчас происходит на фронте. "С Александром Сладковым мы впервые выступали вдвоем, хотя дружим уже тридцать лет" - рассказал Геннадий Алехин после мероприятия. - "На встрече с читателями мы постарались поделиться своим опытом со всеми желающими". Алехин подчеркнул, что они не преследовали цель провести мастер-класс для коллег, однако отметил, что на встречи присутствовало большое количество молодежи, в том числе молодых корреспондентов, работающих в зоне СВО. Мероприятие прошло в Культурном центре ФСБ России. Несмотря на будний день, зал был практически полным. Многие рассказы, заявления и истории, изложенные мастерами военного пера зрители сопровождали аплодисментами.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
чечня
россия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070785356_0:0:1591:1193_1920x0_80_0_0_c1d353e9981647e27b835b35f5e97399.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
геннадий алехин, чечня, украина.ру, фсб, россия, москва, новости
Геннадий Алехин, Чечня, Украина.ру, ФСБ, Россия, Москва, Новости
Тридцать лет и один вечер. Журналистская гвардия делится секретами мастерства
Известный журналист Александр Сладков и обозреватель издания Украина.ру, военный журналист полковник запаса Геннадий Алехин провели творческую встречу в Москве 27 октября.
В ходе встречи Александр Сладков и Геннадий Алехин рассказали о различиях работы корреспондента в зоне боевых действий в Чечне и в зоне СВО, о совместной работе во время чеченских кампаний и о своих впечатлениях о том, что сейчас происходит на фронте.
"С Александром Сладковым мы впервые выступали вдвоем, хотя дружим уже тридцать лет" - рассказал Геннадий Алехин после мероприятия. - "На встрече с читателями мы постарались поделиться своим опытом со всеми желающими".
Алехин подчеркнул, что они не преследовали цель провести мастер-класс для коллег, однако отметил, что на встречи присутствовало большое количество молодежи, в том числе молодых корреспондентов, работающих в зоне СВО.
Мероприятие прошло в Культурном центре ФСБ России. Несмотря на будний день, зал был практически полным. Многие рассказы, заявления и истории, изложенные мастерами военного пера зрители сопровождали аплодисментами.