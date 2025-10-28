https://ukraina.ru/20251028/tridtsat-let-i-odin-vecher-zhurnalistskaya-gvardiya-delitsya-sekretami-masterstva-1070785692.html

Тридцать лет и один вечер. Журналистская гвардия делится секретами мастерства

Тридцать лет и один вечер. Журналистская гвардия делится секретами мастерства

Известный журналист Александр Сладков и обозреватель издания Украина.ру, военный журналист полковник запаса Геннадий Алехин провели творческую встречу в Москве 27 октября.

В ходе встречи Александр Сладков и Геннадий Алехин рассказали о различиях работы корреспондента в зоне боевых действий в Чечне и в зоне СВО, о совместной работе во время чеченских кампаний и о своих впечатлениях о том, что сейчас происходит на фронте. "С Александром Сладковым мы впервые выступали вдвоем, хотя дружим уже тридцать лет" - рассказал Геннадий Алехин после мероприятия. - "На встрече с читателями мы постарались поделиться своим опытом со всеми желающими". Алехин подчеркнул, что они не преследовали цель провести мастер-класс для коллег, однако отметил, что на встречи присутствовало большое количество молодежи, в том числе молодых корреспондентов, работающих в зоне СВО. Мероприятие прошло в Культурном центре ФСБ России. Несмотря на будний день, зал был практически полным. Многие рассказы, заявления и истории, изложенные мастерами военного пера зрители сопровождали аплодисментами.

Новости

