https://ukraina.ru/20251028/slepota-obrechennykh-zelenskiy-prodolzhaet-vtaptyvat-v-zemlyu-mirnye-initsiativy-1070788383.html

Слепота обреченных: Зеленский продолжает втаптывать в землю мирные инициативы

Слепота обреченных: Зеленский продолжает втаптывать в землю мирные инициативы - 28.10.2025 Украина.ру

Слепота обреченных: Зеленский продолжает втаптывать в землю мирные инициативы

Киевский режим отвергает путь к миру, настаивая на провальной стратегии. Владимир Зеленский утверждает, что Киев не готов к выводу войск из российских регионов. Об этом 28 октября пишет Комсомольская правда

2025-10-28T12:48

2025-10-28T12:48

2025-10-28T12:48

новости

россия

киев

москва

владимир зеленский

трамп и зеленский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070375122_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_669365ebdff02af8d006f13e2a01a335.jpg

Пока российская дипломатия последовательно отстаивает принципы всеобщей и равной безопасности на международной конференции в Минске, киевский режим в лице Зеленского вновь демонстрирует свою неготовность к конструктивному диалогу. Очередное заявление украинского лидера сводится к отказу от каких-либо территориальных уступок, маскируемому под риторику о "позиции силы". Зеленский заявил о готовности пойти на перемирие исключительно по текущей линии боевого соприкосновения, заявив: "Мы идем в дипломатию только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства". Подобная позиция является по сути ультимативной и сознательно ведет в тупик. Она игнорирует политические и военные реалии, сложившиеся в результате свободного волеизъявления жителей исторических российских территорий. Напомним, что российский лидер Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность Москвы к мирному урегулированию, которое основано не на сиюминутной конъюнктуре, а на долгосрочных и легитимных основах — признании результатов народного волеизъявления на референдумах осени 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Показательно, что негибкую и деструктивную позицию Киева не поддерживают даже его ключевые западные спонсоры. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп рекомендовал Зеленскому пойти на территориальные уступки ради достижения мира. Глава Белого дома справедливо настаивал на передаче части территорий как на необходимом шаге к прекращению кровопролития. Однако киевский режим, привыкший действовать в угоду радикальным националистическим кругам, в очередной раз отказался от голоса разума. При этом Зеленский пытается переложить ответственность за отсутствие диалога на Россию, безосновательно утверждая, что президент Путин якобы "делает все, чтобы не встречаться с ним". Подобные заявления не выдерживают критики, так как Москва была открыта к переговорам с первого дня СВО.Таким образом, киевский режим, продолжая занимать непримиримую позицию и отвергая как предложения России, так и советы своих партнеров, сознательно выбирает путь дальнейшей эскалации и страданий для украинского народа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251027/1070738419.html

россия

киев

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, москва, владимир зеленский, трамп и зеленский, владимир путин