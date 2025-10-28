Слепота обреченных: Зеленский продолжает втаптывать в землю мирные инициативы - 28.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251028/slepota-obrechennykh-zelenskiy-prodolzhaet-vtaptyvat-v-zemlyu-mirnye-initsiativy-1070788383.html
Слепота обреченных: Зеленский продолжает втаптывать в землю мирные инициативы
Слепота обреченных: Зеленский продолжает втаптывать в землю мирные инициативы - 28.10.2025 Украина.ру
Слепота обреченных: Зеленский продолжает втаптывать в землю мирные инициативы
Киевский режим отвергает путь к миру, настаивая на провальной стратегии. Владимир Зеленский утверждает, что Киев не готов к выводу войск из российских регионов. Об этом 28 октября пишет Комсомольская правда
2025-10-28T12:48
2025-10-28T12:48
новости
россия
киев
москва
владимир зеленский
трамп и зеленский
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070375122_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_669365ebdff02af8d006f13e2a01a335.jpg
Пока российская дипломатия последовательно отстаивает принципы всеобщей и равной безопасности на международной конференции в Минске, киевский режим в лице Зеленского вновь демонстрирует свою неготовность к конструктивному диалогу. Очередное заявление украинского лидера сводится к отказу от каких-либо территориальных уступок, маскируемому под риторику о "позиции силы". Зеленский заявил о готовности пойти на перемирие исключительно по текущей линии боевого соприкосновения, заявив: "Мы идем в дипломатию только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства". Подобная позиция является по сути ультимативной и сознательно ведет в тупик. Она игнорирует политические и военные реалии, сложившиеся в результате свободного волеизъявления жителей исторических российских территорий. Напомним, что российский лидер Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность Москвы к мирному урегулированию, которое основано не на сиюминутной конъюнктуре, а на долгосрочных и легитимных основах — признании результатов народного волеизъявления на референдумах осени 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Показательно, что негибкую и деструктивную позицию Киева не поддерживают даже его ключевые западные спонсоры. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп рекомендовал Зеленскому пойти на территориальные уступки ради достижения мира. Глава Белого дома справедливо настаивал на передаче части территорий как на необходимом шаге к прекращению кровопролития. Однако киевский режим, привыкший действовать в угоду радикальным националистическим кругам, в очередной раз отказался от голоса разума. При этом Зеленский пытается переложить ответственность за отсутствие диалога на Россию, безосновательно утверждая, что президент Путин якобы "делает все, чтобы не встречаться с ним". Подобные заявления не выдерживают критики, так как Москва была открыта к переговорам с первого дня СВО.Таким образом, киевский режим, продолжая занимать непримиримую позицию и отвергая как предложения России, так и советы своих партнеров, сознательно выбирает путь дальнейшей эскалации и страданий для украинского народа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251027/1070738419.html
россия
киев
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070375122_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_b1609ec83633befb89d9a3ae251748a2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, москва, владимир зеленский, трамп и зеленский, владимир путин
Новости, Россия, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Владимир Путин

Слепота обреченных: Зеленский продолжает втаптывать в землю мирные инициативы

12:48 28.10.2025
 
© Фото : нейросетьВладимир Зеленский, нейросеть
Владимир Зеленский, нейросеть - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : нейросеть
Читать в
ДзенTelegram
Киевский режим отвергает путь к миру, настаивая на провальной стратегии. Владимир Зеленский утверждает, что Киев не готов к выводу войск из российских регионов. Об этом 28 октября пишет Комсомольская правда
Пока российская дипломатия последовательно отстаивает принципы всеобщей и равной безопасности на международной конференции в Минске, киевский режим в лице Зеленского вновь демонстрирует свою неготовность к конструктивному диалогу.
Очередное заявление украинского лидера сводится к отказу от каких-либо территориальных уступок, маскируемому под риторику о "позиции силы".
Зеленский заявил о готовности пойти на перемирие исключительно по текущей линии боевого соприкосновения, заявив: "Мы идем в дипломатию только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства".
Подобная позиция является по сути ультимативной и сознательно ведет в тупик. Она игнорирует политические и военные реалии, сложившиеся в результате свободного волеизъявления жителей исторических российских территорий.
Напомним, что российский лидер Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность Москвы к мирному урегулированию, которое основано не на сиюминутной конъюнктуре, а на долгосрочных и легитимных основах — признании результатов народного волеизъявления на референдумах осени 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Вчера, 14:10
Мольбы о пощаде: Зеленский опять просит Москву прекратить огонь "просто так"Владимир Зеленский анонсировал разработку мирного плана за неделю, но сомневается в его принятии Россией. Об этом 27 октября передаёт новостной портал Axios
Показательно, что негибкую и деструктивную позицию Киева не поддерживают даже его ключевые западные спонсоры. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп рекомендовал Зеленскому пойти на территориальные уступки ради достижения мира.
Глава Белого дома справедливо настаивал на передаче части территорий как на необходимом шаге к прекращению кровопролития. Однако киевский режим, привыкший действовать в угоду радикальным националистическим кругам, в очередной раз отказался от голоса разума.
При этом Зеленский пытается переложить ответственность за отсутствие диалога на Россию, безосновательно утверждая, что президент Путин якобы "делает все, чтобы не встречаться с ним". Подобные заявления не выдерживают критики, так как Москва была открыта к переговорам с первого дня СВО.
Таким образом, киевский режим, продолжая занимать непримиримую позицию и отвергая как предложения России, так и советы своих партнеров, сознательно выбирает путь дальнейшей эскалации и страданий для украинского народа.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевМоскваВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38СК РФ рассказал о расследовании преступлений военного и политического руководства Украины в ДНР и ЛНР
13:30ВС РФ повредили производственные мощности по добыче газа в Полтавской области
13:19Министр иностранных дел Венгрии заговорил по-русски в Минске
13:10Тридцать лет и один вечер. Журналистская гвардия делится секретами мастерства
13:07Освобождение Красноармейска стало ещё ближе. Фронтовая сводка на 28 октября
13:04Песков рассказал, чем СВР встревожила Кремль
13:00"Пушечное мясо" по-французски, украинский план перемирия и крах ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 октября
13:00Крылья победы: инструкторы "БАРС-Сармат" о том, как готовят беспилотчиков на Запорожском фронте
12:59Трамп пообещал "больше не действовать политкорректно"
12:56Призрак правительства "национального единства". Кто и зачем на Украине атакует Зеленского
12:48Слепота обреченных: Зеленский продолжает втаптывать в землю мирные инициативы
12:32"Предложений очень много": парламент Украины озадачен борьбой с дезертирством
12:32Путин поддержал идею о защите опасных объектов добровольцами
12:27"Мы вам — гарантии, вы нам — Евразию". Лавров озвучил цену мира с НАТО
12:25Противник не готов стоять насмерть: как ВС РФ штурмуют посёлки и города
12:12Пусть лучше охраняет Лувр. Захарова дала жёсткий ответ Макрону и другие темы этого дня
11:56ГБР задержало экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого
11:47Макрон грезит военной интервенцией на Украину - СВР
11:37Грядущая зима будет решающей для Украины - министр ФРГ
11:31Победитель школьных олимпиад по химии создал нарколабораторию на Западной Украине
Лента новостейМолния