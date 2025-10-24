Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 24 октября - 24.10.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 24 октября
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 24 октября - 24.10.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 24 октября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ значительно продвинулись в Покровске, и в настоящий момент близки к тому, чтобы полностью освободить город.Подробнее — в материале Ужасный лидер, провалы ВСУ, пустые надежды Зеленского. Хроника событий на утро 24 октября.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 24 октября

09:51 24.10.2025 (обновлено: 10:41 24.10.2025)
 
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ значительно продвинулись в Покровске, и в настоящий момент близки к тому, чтобы полностью освободить город.
Подробнее — в материале Ужасный лидер, провалы ВСУ, пустые надежды Зеленского. Хроника событий на утро 24 октября.
Лента новостейМолния