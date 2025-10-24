https://ukraina.ru/20251024/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-24-oktyabrya-1070600283.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 24 октября
24.10.2025
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 24 октября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
2025-10-24T09:51
2025-10-24T09:51
2025-10-24T10:41
россия
александр "варяг" матюшин
украина.ру
видео
сво
всу
вс рф
наступление вс рф
новости сво
По его словам, ВС РФ значительно продвинулись в Покровске, и в настоящий момент близки к тому, чтобы полностью освободить город.Подробнее — в материале Ужасный лидер, провалы ВСУ, пустые надежды Зеленского. Хроника событий на утро 24 октября.

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 24 октября
09:51 24.10.2025 (обновлено: 10:41 24.10.2025)
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.