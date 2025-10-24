https://ukraina.ru/20251024/rossiyskie-sistemy-pvo-nadezhno-prikryvayut-tyl-sbito-shest-ukrainskikh-dronov-1070627975.html

Российские системы ПВО надежно прикрывают тыл: сбито шесть украинских дронов

Российские средства ПВО продолжают защищать регионы страны. Сводку противовоздушной обороны от 24 октября приводит Минобороны России

Сегодня в период с 10:00 до 15:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было уничтожено шесть украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были нейтрализованы над различными регионами: - 2 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области - 2 БПЛА уничтожены над Московской областью - 2 БПЛА ликвидированы над акваторией Азовского моря Несмотря на попытку атаки дрона в Петровском районе Донецка, средства ПВО продолжают нейтрализацию целей в столице Донецкой Народной Республики (ДНР).Больше вестей с фронтов СВО представлено в материале Фронтовая сводка: армия РФ наступает и наносит удары по объектам на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

