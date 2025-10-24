Российские системы ПВО надежно прикрывают тыл: сбито шесть украинских дронов - 24.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251024/rossiyskie-sistemy-pvo-nadezhno-prikryvayut-tyl-sbito-shest-ukrainskikh-dronov-1070627975.html
Российские системы ПВО надежно прикрывают тыл: сбито шесть украинских дронов
Российские системы ПВО надежно прикрывают тыл: сбито шесть украинских дронов - 24.10.2025 Украина.ру
Российские системы ПВО надежно прикрывают тыл: сбито шесть украинских дронов
Российские средства ПВО продолжают защищать регионы страны. Сводку противовоздушной обороны от 24 октября приводит Минобороны России
2025-10-24T16:34
2025-10-24T17:49
россия
новости
белгородская область
московская область
fpv-дрон
удары
сво
новости сво сейчас
днр
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070116527_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_6d000c400e0a823e37efd85506bc2d38.jpg
Сегодня в период с 10:00 до 15:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было уничтожено шесть украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были нейтрализованы над различными регионами: - 2 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области - 2 БПЛА уничтожены над Московской областью - 2 БПЛА ликвидированы над акваторией Азовского моря Несмотря на попытку атаки дрона в Петровском районе Донецка, средства ПВО продолжают нейтрализацию целей в столице Донецкой Народной Республики (ДНР).Больше вестей с фронтов СВО представлено в материале Фронтовая сводка: армия РФ наступает и наносит удары по объектам на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
московская область
днр
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070116527_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_96f0394cdfa7077a0610a57830e535d6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, новости, белгородская область, московская область, fpv-дрон, удары, сво, новости сво сейчас, днр, украина.ру, украина, мо рф
Россия, Новости, Белгородская область, Московская область, fpv-дрон, удары, СВО, новости СВО сейчас, ДНР, Украина.ру, Украина, МО РФ

Российские системы ПВО надежно прикрывают тыл: сбито шесть украинских дронов

16:34 24.10.2025 (обновлено: 17:49 24.10.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения группировки "Центр" в зоне СВО
Пост воздушного наблюдения группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские средства ПВО продолжают защищать регионы страны. Сводку противовоздушной обороны от 24 октября приводит Минобороны России
Сегодня в период с 10:00 до 15:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было уничтожено шесть украинских беспилотников самолетного типа.
Воздушные цели были нейтрализованы над различными регионами:
- 2 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области
- 2 БПЛА уничтожены над Московской областью
- 2 БПЛА ликвидированы над акваторией Азовского моря
Несмотря на попытку атаки дрона в Петровском районе Донецка, средства ПВО продолжают нейтрализацию целей в столице Донецкой Народной Республики (ДНР).
Больше вестей с фронтов СВО представлено в материале Фронтовая сводка: армия РФ наступает и наносит удары по объектам на Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияНовостиБелгородская областьМосковская областьfpv-дронударыСВОновости СВО сейчасДНРУкраина.руУкраинаМО РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Тяжелые бои в Ямполе, разгром переправ ВСУ: про ситуацию в районе Северска сообщает "Дневник десантника"
18:00Сюрприз от Германии, теракт против ТЦК и освобождение Лимана и "сказочная бусификация". Итоги 24 октября
17:46В Сумах гремят взрывы — по объектам противника наносят удары "Герани"
17:40Просто "упал на пол": украинская журналистка рассказала про странную смерть мобилизованного в ТЦК
17:30Фронтовые новости: что происходит на Сумском и Северском направлениях
17:23Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир
17:20В чём ещё КНДР помогла России: "Арс" о битве за Авдеевку и потере товарища
17:15"Под дулом пистолета": Индия заявила о неприемлемости торгового давления со стороны США
16:46Оперативная сводка: российские войска развивают наступление на Северском направлении
16:34Российские системы ПВО надежно прикрывают тыл: сбито шесть украинских дронов
16:00Вестфальский конгресс: переход Европы из Средневековья в Новое время
15:59Расправа над украинским правозащитником. СБУ передала дело в киевский "суд"
15:51Зачем Трамп унижает Зеленского? Зеленский раздавлен. А Трамп играет в покер
15:40Дмитриев прибыл в Вашингтон, "еврокража" российских активов откладывается. Главное к этому часу
15:25Домашнее задание после встречи в Анкоридже: почему Трамп сорвал урок в Будапеште — Мухин
14:54Близится освобождение Красного Лимана. ВСУ в "клещах" российской армии
14:44Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмом
14:30"Могилизация" довела жителя Харьковщины до теракта: подробности взрыва у границы Украины
14:20Российская авиация нанесла высокоточный удар по стратегическому узлу ВСУ
14:04Киев будет вымерзать без отопления минимум до декабря
Лента новостейМолния