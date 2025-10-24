https://ukraina.ru/20251024/pasport-so-slezami-na-glazakh-bertolazi-o-tom-kak-zhiteli-donbassa-poluchali-rossiyskoe-grazhdanstvo-1070634776.html

Паспорт со слезами на глазах: Бертолази о том, как жители Донбасса получали российское гражданство

Паспорт со слезами на глазах: Бертолази о том, как жители Донбасса получали российское гражданство

Книгу "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста" представил журналист из Италии, кандидат антропологических наук Элизео Бертолази.

Пресс-конференция и автограф-сессия состоялись 24 октября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Тираж пока что небольшой — 800 экземпляров, в планах — перевод на другие языки. В своём интервью изданию Украина.ру он рассказал, как жители ДНР получали российские паспорта и что изменилось, когда Киев начал в 2014 году стрелять по своим в Донбассе. Также он объяснил, чем жители Донецка отличаются от своих сограждан в Москве.

донбасс, украина, италия, украина.ру, видео, эксклюзив, днр