https://ukraina.ru/20251024/pasport-so-slezami-na-glazakh-bertolazi-o-tom-kak-zhiteli-donbassa-poluchali-rossiyskoe-grazhdanstvo-1070634776.html
Паспорт со слезами на глазах: Бертолази о том, как жители Донбасса получали российское гражданство
Паспорт со слезами на глазах: Бертолази о том, как жители Донбасса получали российское гражданство - 24.10.2025 Украина.ру
Паспорт со слезами на глазах: Бертолази о том, как жители Донбасса получали российское гражданство
Книгу "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста" представил журналист из Италии, кандидат антропологических наук Элизео Бертолази.
2025-10-24T18:10
2025-10-24T18:10
2025-10-24T18:10
донбасс
украина
италия
украина.ру
видео
эксклюзив
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070634654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b91a5756f6163aa40ca7cef8713ddb0.jpg
Пресс-конференция и автограф-сессия состоялись 24 октября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Тираж пока что небольшой — 800 экземпляров, в планах — перевод на другие языки. В своём интервью изданию Украина.ру он рассказал, как жители ДНР получали российские паспорта и что изменилось, когда Киев начал в 2014 году стрелять по своим в Донбассе. Также он объяснил, чем жители Донецка отличаются от своих сограждан в Москве.
https://ukraina.ru/20250929/tumanov-glava-mid-italii-byl-vynuzhden-otvetit-na-zayavlenie-zelenskogo-1069361308.html
донбасс
украина
италия
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070634654_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07d2ef1d05f35bba72a9581feecc068b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, украина, италия, украина.ру, видео, эксклюзив, днр
Донбасс, Украина, Италия, Украина.ру, Видео, Эксклюзив, ДНР
Паспорт со слезами на глазах: Бертолази о том, как жители Донбасса получали российское гражданство
Книгу "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста" представил журналист из Италии, кандидат антропологических наук Элизео Бертолази.