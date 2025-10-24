Паспорт со слезами на глазах: Бертолази о том, как жители Донбасса получали российское гражданство - 24.10.2025 Украина.ру
Паспорт со слезами на глазах: Бертолази о том, как жители Донбасса получали российское гражданство
Паспорт со слезами на глазах: Бертолази о том, как жители Донбасса получали российское гражданство
Паспорт со слезами на глазах: Бертолази о том, как жители Донбасса получали российское гражданство
Книгу "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста" представил журналист из Италии, кандидат антропологических наук Элизео Бертолази.
2025-10-24T18:10
2025-10-24T18:10
Пресс-конференция и автограф-сессия состоялись 24 октября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Тираж пока что небольшой — 800 экземпляров, в планах — перевод на другие языки. В своём интервью изданию Украина.ру он рассказал, как жители ДНР получали российские паспорта и что изменилось, когда Киев начал в 2014 году стрелять по своим в Донбассе. Также он объяснил, чем жители Донецка отличаются от своих сограждан в Москве.
Паспорт со слезами на глазах: Бертолази о том, как жители Донбасса получали российское гражданство

18:10 24.10.2025
 
Книгу "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста" представил журналист из Италии, кандидат антропологических наук Элизео Бертолази.
Пресс-конференция и автограф-сессия состоялись 24 октября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Тираж пока что небольшой — 800 экземпляров, в планах — перевод на другие языки.
В своём интервью изданию Украина.ру он рассказал, как жители ДНР получали российские паспорта и что изменилось, когда Киев начал в 2014 году стрелять по своим в Донбассе. Также он объяснил, чем жители Донецка отличаются от своих сограждан в Москве.
29 сентября, 18:40
Туманов: глава МИД Италии был вынужден ответить на заявление ЗеленскогоВ понедельник, 29 сентября, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил об отсутствии угрозы России или дронов российского производства для республики.
