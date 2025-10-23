https://ukraina.ru/20251023/tramp-nadeetsya-chto-potryasayuschie-sanktsii-protiv-rossii-ne-budut-deystvovat-dolgo-1070527801.html

Трамп надеется, что "потрясающие" санкции против России не будут действовать долго

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые американские санкции против российских компаний не будут действовать долго. Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, 23 октября передаёт телеграм-канал Украина.ру

"Эти потрясающие санкции... против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго", — сказал Трамп.В ходе этого же мероприятия Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку не ожидает от неё нужного результата. Тем не менее, он сохраняет настрой на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине и планирует встретиться с российским коллегой в будущем.Кроме того, Трамп отметил, что США умеют использовать ракеты Tomahawk, но не собираются учить этому других.22 октября администрация США объявила о введении новых санкционных мер против крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структур нефтяного гиганта.Министерство финансов США попыталось обосновать новые ограничения "отсутствием у России серьезных намерений по мирному урегулированию". Они являются очередной попыткой Вашингтона оказать экономическое давление на Россию, однако их эффективность вызывает серьезные сомнения, учитывая устойчивость российской экономики и ее способность адаптироваться к внешним вызовам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

