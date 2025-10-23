Трамп надеется, что "потрясающие" санкции против России не будут действовать долго
© AP / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые американские санкции против российских компаний не будут действовать долго. Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, 23 октября передаёт телеграм-канал Украина.ру
"Эти потрясающие санкции... против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго", — сказал Трамп.
В ходе этого же мероприятия Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку не ожидает от неё нужного результата. Тем не менее, он сохраняет настрой на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине и планирует встретиться с российским коллегой в будущем.
Кроме того, Трамп отметил, что США умеют использовать ракеты Tomahawk, но не собираются учить этому других.
22 октября администрация США объявила о введении новых санкционных мер против крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структур нефтяного гиганта.
Министерство финансов США попыталось обосновать новые ограничения "отсутствием у России серьезных намерений по мирному урегулированию". Они являются очередной попыткой Вашингтона оказать экономическое давление на Россию, однако их эффективность вызывает серьезные сомнения, учитывая устойчивость российской экономики и ее способность адаптироваться к внешним вызовам.
