"Проламываем оборону в центре города": полковник запаса о зачистке северной части Купянска

"Проламываем оборону в центре города": полковник запаса о зачистке северной части Купянска

Российские подразделения зачистили северную часть Купянска и прорываются в центр, срывая контратаки ВСУ мощью артиллерии и РСЗО. Это создает условия для дальнейшего наступления штурмовиков на юг. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-10-23T05:50

По информации эксперта, подразделения группировки войск "Запад" уверенно контролируют северную часть Купянска с высотной застройкой. "Проламывая очаговые оборонительные линии противника уже в центральной части города", — заявил Алехин. Он добавил, что, несмотря на отчаянные попытки сопротивляться и проводить контратаки, подразделения ВСУ попадают под мощные огневые удары.По его словам, это дает возможность российским штурмовикам осуществлять прорывные действия в южную часть Купянска, а также маневрировать на восточном берегу реки Оскол."На этом участке противнику не удается остановить продвижение наших войск вдоль железной дороги возле Степной Новоселовки и оказывать серьезное сопротивление на левобережье Купянска", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой" на сайте Украина.ру.О своем первом штурме, ранении и почему сейчас занимается РЭБом российский боец рассказал в интервью "Позывной "Телек": Я говорю, мужики, РЭБ - не панацея от дронов, а шанс на выживание" на сайте Украина.ру.

