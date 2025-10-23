https://ukraina.ru/20251023/glotnut-vozdukha-avstriyskiy-polkovnik-rassmotrel--otchayanie-zelenskogo-iz-za-rossii-1070539887.html

"Глотнуть воздуха": австрийский полковник рассмотрел отчаяние Зеленского из-за России

Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за неспособности решить проблемы на подконтрольной ему территории в условиях наступления России. Об этом в эфире канала ntv заявил австрийский полковник Маркус Райснер.

2025-10-23T12:05

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070334940_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_8b3de31cf900a55322ccb9f15688a7b7.jpg

Австрийский полковник констатировал наступление российской армии в зоне СВО и невозможность эффективного противодействия этому.Райснер отметил, что за последние месяцы военные поставки на Украину сократились на треть, а по другим данным - даже наполовину. Особенно чувствительно это для ВСУ в снабжении боеприпасами. "Русских тоже есть трудности. Но у них есть и сильные союзники", - отметил полковник.Также он обратил внимание на ухудшающиеся погодные условия. Наступает тяжёлая пора года с распутицей, за которой последует зима."Война на истощение - это война за ресурсы", - подчеркнул Райснер.По его мнению, с ресурсами у киевского режима проблемы, ВПК Украины держится четвёртый год СВО только за счёт западной поддержки. Полковник обратился к математике, указав на переменные, которые влияют на результат расчёта. Эксперт телеканала отметил, что желание Зеленского остановить боевые действия указывает на отчаянное положение. Ситуация для киевского режима неважная как на линии фронта, так и на внешнеполитической арене.По мнению Райснера, Зеленский 17 октября провёл провальные переговоры с президентом США. Не добившись желаемого от Трампа, киевский политик стремится добиться заморозки боевых действия на фронтах СВО."Заморозить ситуацию, чтобы глотнуть воздуха", - пояснил австрийский полковник. Он также прокомментировал конфликт США с КНР, который в западной прессе представляется как потенциальная угроза вооружённого столкновения. Тем временем ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций. Главные новости к 11:00 Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

