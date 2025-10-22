"Украинцы покажут Трампу неприличный жест": эксперт про реакцию Киева на ультиматум США - 22.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251022/ukraintsy-pokazhut-trampu-neprilichnyy-zhest-ekspert-pro-reaktsiyu-kieva-na-ultimatum-ssha-1070432589.html
"Украинцы покажут Трампу неприличный жест": эксперт про реакцию Киева на ультиматум США
Требования Дональда Трампа о выводе войск из Донбасса Киев встретит отпором, однако затягивать переговоры бесконечно не выйдет — американский лидeр потребует быстрой и выгодной победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-10-22T05:45
новости
украина
донбасс
дональд трамп
владимир брутер
владимир путин
украина.ру
На вопрос о возможных требованиях президента США после Будапешта эксперт дал однозначный ответ. "А украинцы покажут ему неприличный жест", — заявил Брутер. При этом он подчеркнул, что у Вашингтона тоже есть пределы терпения. "Вопрос в том, что тянуть время до бесконечности нельзя, Трампу это в какой-то момент надоест", — добавил аналитик.По его мнению, после встречи на Аляске Трамп требовал от президента России Владимира Путина решения и позиция американского лидера постепенно радикализировалась до того, что он заявил, что уже принял решение по "Томагавкам". Однако, как отметил Брутер, для сдвига в переговорном тупике необходим детальный план, который заинтересует американскую сторону, несмотря на нелюбовь Трампа к сложным решениям. "Но без развернутого плана, который мы предложим Трампу, ничего не сдвинется. Трамп должен быть заинтересован, хотя сложных решений он не любит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.
новости, украина, донбасс, дональд трамп, владимир брутер, владимир путин, украина.ру
Новости, Украина, Донбасс, Дональд Трамп, Владимир Брутер, Владимир Путин, Украина.ру

© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНародное вече на площади Независимости в Киеве
Требования Дональда Трампа о выводе войск из Донбасса Киев встретит отпором, однако затягивать переговоры бесконечно не выйдет — американский лидeр потребует быстрой и выгодной победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
На вопрос о возможных требованиях президента США после Будапешта эксперт дал однозначный ответ. "А украинцы покажут ему неприличный жест", — заявил Брутер. При этом он подчеркнул, что у Вашингтона тоже есть пределы терпения. "Вопрос в том, что тянуть время до бесконечности нельзя, Трампу это в какой-то момент надоест", — добавил аналитик.
По его мнению, после встречи на Аляске Трамп требовал от президента России Владимира Путина решения и позиция американского лидера постепенно радикализировалась до того, что он заявил, что уже принял решение по "Томагавкам".
"Россия, понимая, что решение по "Томагавкам" делает невозможным мирный процесс, решила попробовать еще раз провести переговоры", — пояснил эксперт.
Однако, как отметил Брутер, для сдвига в переговорном тупике необходим детальный план, который заинтересует американскую сторону, несмотря на нелюбовь Трампа к сложным решениям.
"Но без развернутого плана, который мы предложим Трампу, ничего не сдвинется. Трамп должен быть заинтересован, хотя сложных решений он не любит", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.
