https://ukraina.ru/20251022/ukraintsy-pokazhut-trampu-neprilichnyy-zhest-ekspert-pro-reaktsiyu-kieva-na-ultimatum-ssha-1070432589.html

"Украинцы покажут Трампу неприличный жест": эксперт про реакцию Киева на ультиматум США

"Украинцы покажут Трампу неприличный жест": эксперт про реакцию Киева на ультиматум США - 22.10.2025 Украина.ру

"Украинцы покажут Трампу неприличный жест": эксперт про реакцию Киева на ультиматум США

Требования Дональда Трампа о выводе войск из Донбасса Киев встретит отпором, однако затягивать переговоры бесконечно не выйдет — американский лидeр потребует быстрой и выгодной победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2025-10-22T05:45

2025-10-22T05:45

2025-10-22T05:45

новости

украина

донбасс

дональд трамп

владимир брутер

владимир путин

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101035/90/1010359063_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_0e7e1bc7648b09142e0c7b7a14169d74.jpg

На вопрос о возможных требованиях президента США после Будапешта эксперт дал однозначный ответ. "А украинцы покажут ему неприличный жест", — заявил Брутер. При этом он подчеркнул, что у Вашингтона тоже есть пределы терпения. "Вопрос в том, что тянуть время до бесконечности нельзя, Трампу это в какой-то момент надоест", — добавил аналитик.По его мнению, после встречи на Аляске Трамп требовал от президента России Владимира Путина решения и позиция американского лидера постепенно радикализировалась до того, что он заявил, что уже принял решение по "Томагавкам". Однако, как отметил Брутер, для сдвига в переговорном тупике необходим детальный план, который заинтересует американскую сторону, несмотря на нелюбовь Трампа к сложным решениям. "Но без развернутого плана, который мы предложим Трампу, ничего не сдвинется. Трамп должен быть заинтересован, хотя сложных решений он не любит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251021/kacheli-ot-trampa-net--posledovatelnost-1070425982.html

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, донбасс, дональд трамп, владимир брутер, владимир путин, украина.ру