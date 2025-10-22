https://ukraina.ru/20251022/ukraintsy-pokazhut-trampu-neprilichnyy-zhest-ekspert-pro-reaktsiyu-kieva-na-ultimatum-ssha-1070432589.html
"Украинцы покажут Трампу неприличный жест": эксперт про реакцию Киева на ультиматум США
Требования Дональда Трампа о выводе войск из Донбасса Киев встретит отпором, однако затягивать переговоры бесконечно не выйдет — американский лидeр потребует быстрой и выгодной победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
На вопрос о возможных требованиях президента США после Будапешта эксперт дал однозначный ответ. "А украинцы покажут ему неприличный жест", — заявил Брутер. При этом он подчеркнул, что у Вашингтона тоже есть пределы терпения. "Вопрос в том, что тянуть время до бесконечности нельзя, Трампу это в какой-то момент надоест", — добавил аналитик.По его мнению, после встречи на Аляске Трамп требовал от президента России Владимира Путина решения и позиция американского лидера постепенно радикализировалась до того, что он заявил, что уже принял решение по "Томагавкам". Однако, как отметил Брутер, для сдвига в переговорном тупике необходим детальный план, который заинтересует американскую сторону, несмотря на нелюбовь Трампа к сложным решениям. "Но без развернутого плана, который мы предложим Трампу, ничего не сдвинется. Трамп должен быть заинтересован, хотя сложных решений он не любит", — резюмировал собеседник издания.
На вопрос о возможных требованиях президента США после Будапешта эксперт дал однозначный ответ. "А украинцы покажут ему неприличный жест", — заявил Брутер. При этом он подчеркнул, что у Вашингтона тоже есть пределы терпения. "Вопрос в том, что тянуть время до бесконечности нельзя, Трампу это в какой-то момент надоест", — добавил аналитик.
По его мнению, после встречи на Аляске Трамп требовал от президента России Владимира Путина решения и позиция американского лидера постепенно радикализировалась до того, что он заявил, что уже принял решение по "Томагавкам".
"Россия, понимая, что решение по "Томагавкам" делает невозможным мирный процесс, решила попробовать еще раз провести переговоры", — пояснил эксперт.
Однако, как отметил Брутер, для сдвига в переговорном тупике необходим детальный план, который заинтересует американскую сторону, несмотря на нелюбовь Трампа к сложным решениям.
"Но без развернутого плана, который мы предложим Трампу, ничего не сдвинется. Трамп должен быть заинтересован, хотя сложных решений он не любит", — резюмировал собеседник издания.