Удастся ли ЕС сорвать саммит в Будапеште и будет ли прорыв в переговорах по Украине — Ищенко - 22.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251022/udastsya-li-es-sorvat-sammit-v-budapeshte-i-budet-li-proryv-v-peregovorakh-po-ukraine--ischenko-1070469089.html
Удастся ли ЕС сорвать саммит в Будапеште и будет ли прорыв в переговорах по Украине — Ищенко
Удастся ли ЕС сорвать саммит в Будапеште и будет ли прорыв в переговорах по Украине — Ищенко - 22.10.2025 Украина.ру
Удастся ли ЕС сорвать саммит в Будапеште и будет ли прорыв в переговорах по Украине — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал позиции России и США по урегулированию украинского конфликта, а также рассказал о рисках срыва саммита в Будапеште и о возможности ограниченного вступления Украины в Евросоюз:
2025-10-22T08:41
2025-10-22T08:41
видео
украина
будапешт
россия
ростислав ищенко
дональд трамп
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070468966_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7dade376e96418e721f02a658f4a21dd.jpg
00:17 – Новый импульс переговорного процесса по Украине.09:33 – Цели Трампа по украинскому конфликту.13:54 – Об угрозах срыва саммита в Будапеште.25:05 – Механизм ограниченного вступления Украины в ЕС.
украина
будапешт
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070468966_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_38116e45e2eecbe605c5afeab6e1c3b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, будапешт, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, видео
Видео, Украина, Будапешт, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, ЕС

Удастся ли ЕС сорвать саммит в Будапеште и будет ли прорыв в переговорах по Украине — Ищенко

08:41 22.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал позиции России и США по урегулированию украинского конфликта, а также рассказал о рисках срыва саммита в Будапеште и о возможности ограниченного вступления Украины в Евросоюз:
00:17 – Новый импульс переговорного процесса по Украине.
09:33 – Цели Трампа по украинскому конфликту.
13:54 – Об угрозах срыва саммита в Будапеште.
25:05 – Механизм ограниченного вступления Украины в ЕС.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаБудапештРоссияРостислав ИщенкоДональд ТрампЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Орбан заверяет в подготовке саммита лидеров США и России
10:17Будапештский саммит: исторические шансы, стратегические риски
10:11"Оказывал помощь": в Амурской области задержан украинский шпион
10:07"Режим тишины", метания Трампа и "мирный" план Европы по СВО. Хроника событий на утро 22 октября
09:59Стали известны последствия ударов ВС РФ
09:43Освобождена Гнатовка под Покровском
09:36Европейские политики готовят план по СВО
09:15Обстановка на Запорожском направлении
09:08Армия России уверенно продвигается в кварталах Купянска
09:05Ориентировочный маршрут ракет и БПЛА ВС РФ этой ночью и утром публикуют украинские СМИ
08:41Удастся ли ЕС сорвать саммит в Будапеште и будет ли прорыв в переговорах по Украине — Ищенко
08:37Главное за ночь 22 октября
08:14ВСУ совершили массированный удар по Мордовии, Дагестану и другим регионам РФ
08:00"Вы были и остаётесь из первейших и лучших дипломатов и политиков". Советский дипломат Адольф Иоффе
07:43Отопление на Украине зимой будет под огромным вопросом - Гончаренко*
07:22ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине
07:00Игорь Нагаев: Россия нашла способ сокрушить Украину, пока Запад не успел нанести ущерб ее экономике
06:27Советуют украинцам греться дыханием и самовнушением. Чем занимаются украинские элиты
06:25Как срывают встречи Путина и Трампа противники мира
06:11"В ноябре Украина закроет границы", "Мужики из Херсона": снова "рука Москвы"?Нас останется 10 миллионов
Лента новостейМолния