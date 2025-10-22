https://ukraina.ru/20251022/udastsya-li-es-sorvat-sammit-v-budapeshte-i-budet-li-proryv-v-peregovorakh-po-ukraine--ischenko-1070469089.html

Удастся ли ЕС сорвать саммит в Будапеште и будет ли прорыв в переговорах по Украине — Ищенко

Удастся ли ЕС сорвать саммит в Будапеште и будет ли прорыв в переговорах по Украине — Ищенко - 22.10.2025 Украина.ру

Удастся ли ЕС сорвать саммит в Будапеште и будет ли прорыв в переговорах по Украине — Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал позиции России и США по урегулированию украинского конфликта, а также рассказал о рисках срыва саммита в Будапеште и о возможности ограниченного вступления Украины в Евросоюз:

2025-10-22T08:41

2025-10-22T08:41

2025-10-22T08:41

видео

украина

будапешт

россия

ростислав ищенко

дональд трамп

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070468966_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7dade376e96418e721f02a658f4a21dd.jpg

00:17 – Новый импульс переговорного процесса по Украине.09:33 – Цели Трампа по украинскому конфликту.13:54 – Об угрозах срыва саммита в Будапеште.25:05 – Механизм ограниченного вступления Украины в ЕС.

украина

будапешт

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, будапешт, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, видео