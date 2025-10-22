https://ukraina.ru/20251022/udastsya-li-es-sorvat-sammit-v-budapeshte-i-budet-li-proryv-v-peregovorakh-po-ukraine--ischenko-1070469089.html
Удастся ли ЕС сорвать саммит в Будапеште и будет ли прорыв в переговорах по Украине — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал позиции России и США по урегулированию украинского конфликта, а также рассказал о рисках срыва саммита в Будапеште и о возможности ограниченного вступления Украины в Евросоюз:
00:17 – Новый импульс переговорного процесса по Украине.09:33 – Цели Трампа по украинскому конфликту.13:54 – Об угрозах срыва саммита в Будапеште.25:05 – Механизм ограниченного вступления Украины в ЕС.
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал позиции России и США по урегулированию украинского конфликта, а также рассказал о рисках срыва саммита в Будапеште и о возможности ограниченного вступления Украины в Евросоюз:
00:17 – Новый импульс переговорного процесса по Украине.
09:33 – Цели Трампа по украинскому конфликту.
13:54 – Об угрозах срыва саммита в Будапеште.
25:05 – Механизм ограниченного вступления Украины в ЕС.